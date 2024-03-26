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إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن واستمرار المفاوضات

3/26/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت اسرائيل حربها على قطاع غزة أمس، رغم صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» خلال رمضان، والذي حظي بترحيب دولي واسع فيما أظهر للعلن الخلافات بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين حليفتها واشنطن في ادارة هذا الملف.
وقد رحبت قطر ومصر الدولتان الراعيتان لمفاوضات وقف اطلاق النار الى جانب الولايات المتحدة، بالقرار. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية بشأن التوصل الى هدنة، لكنه اكد انه «لا جدول زمنيا محددا للمفاوضات لكننا مستمرون مع شركائنا في جهود الوساطة».
وأشار إلى «صعوبات على الأرض تتعلق بالمفاوضات لكن الاجتماعات مستمرة في الدوحة». وتمنى «أن ينعكس قرار مجلس الأمن إيجابا على مفاوضات وقف إطلاق النار».
من جهتها، طالبت مصر بالتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن «مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان».
واعتبرت القاهرة أن «صدور هذا القرار، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء»
وأعرب مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن أمله في أن يؤدي القرار إلى «تحقيق السلام الذي يستحقه الناس في غزة والمنطقة».
ميدانيا، أعلن مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن اسرائيل شنت عشرات الغارات الجوية في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.
وأفادت قناة «الجزيرة» بسقوط 30 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، والذي لايزال يخضع لعملية عسكرية اسرائيلية منذ أكثر من اسبوع اضافة الى فرض الجيش حصارا على مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، بزعم وجود قواعد عسكرية لحماس داخلهما.
وأعلن المكتب الإعلامي بغزة «استشهاد 18 فلسطينيا بسبب إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ». وقال ان من بينهم 12 قضوا غرقا أثناء محاولتهم جلب مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحرو6 بسبب التدافع في بيت لاهيا.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن شهود عيان بأن غارات جوية عدة استهدفت أماكن قريبة من رفح التي تؤوي اكثر من نصف سكان القطاع والتي تضاعف عدد سكانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب وتهدد اسرائيل باجتياحها.
وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت خلال اجتماع في واشنطن من مخاطر اجتياح رفح، مجددا التأكيد على رفض الولايات المتحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن «كرر دعم الولايات المتحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنه كرر معارضته لعملية برية واشعة النطاق في رفح».
وأضاف أن الوزير الأميركي «شدد على وجود حلول أخرى غير غزو بري واسع النطاق».
وعقد الاجتماع بين بلينكن وغالانت في مقر وزارة الخارجية في واشنطن بعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقررا أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى واشنطن احتجاجا على عدم استخدامها حق النقض «الفيتو» ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف لإطلاق النار.
ويطالب القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتا مؤيدا وامتناع الولايات المتحدة، بـ «وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان»، على أن «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم». كما يدعو القرار إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
وفي قطاع غزة، رحب سكان التقت بهم وكالة فرانس برس بقرار مجلس الأمن لكنهم طالبوا واشنطن باستخدام نفوذها على إسرائيل لتنفيذه.
وقال النازح من خان يونس بلال عواد «يجب أن تلتزم إسرائيل بالقوة بالقرار. يكفي.. الحرب مضى عليها ستة أشهر وإسرائيل تقتل الأبرياء، أطفالا ونساء، بدون إنذار وهذا أمام (أنظار) أميركا».
من جهتها، رحبت حماس بقرار مجلس الأمن واتهمت إسرائيل بـ «إفشال» الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يرسي هدنة موقتة ويتيح إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.
وفي هذا الإطار، توجه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى طهران، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية
وذكرت وكالة إرنا أن ذلك، لإجراء «محادثات مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان» ولقاء مسؤولين إيرانيين آخرين.

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