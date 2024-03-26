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وزير الشؤون: نحن شعب جُبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أن المجتمع الكويتي بأسره حريص على العناية بالأيتام ورعايتهم، قائلا: «نحن شعب جبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه».
وأضاف الوزير في كلمة له بالحفل السنوي لرعاية اليتيم الذي نظمته إدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية برعايته وتحت شعار «كهاتين في الجنة»: «إن هذه المناسبة من أهم المناسبات الاجتماعية التي تحظى باهتمام بالغ على مستوى جميع الدول العربية، لما لها من أثر وبعد إنساني واجتماعي وثقافي».
وأشار إلى أن «دولة الكويت من الدول السباقة والحريصة على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا، إيمانا منها بقيمة ومكانة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ونشر المزيد من الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم أواصر المحبة».
واعتبر أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة التي كفلها القانون وأقرتها قيم المجتمع وعاداته، مما يشجع على نشر ثقافة الاحتضان والتكافل الاجتماعي، لإشعارهم دائما بأنهم في مقدمة الأولويات وموضع اهتمام ورعاية من جميع فئات المجتمع.
وأضاف أن الدين الإسلامي الحنيف حث على مكارم الأخلاق وفضائلها، ومن أهمها الإحسان لليتيم، مشددا على أن المجتمع الكويتي بكل فئاته حريص على العناية بالأيتام «لأننا شعب جبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه».
واختتم الشيخ فراس السعود كلمته بالتوجه للأيتام المشمولين بالرعاية قائلا: «أنتم لستم أيتاما، بل أنتم أبناؤنا ونحن لكم آباء»، متقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.

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