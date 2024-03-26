مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين أقام حفل قرقيعان برعاية ((زين))

مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين أقام حفل قرقيعان برعاية ((زين))
التاريخ
3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تعزيزاً للتراث الشعبي الكويتي الأصيل والممزوج بالقيم العريقة والعادات الطيبة الموروثة من عهد الآباء وعبق الأجداد، وجريا على عادته مع شهر الخير والرحمة شهر رمضان الفضيل، أقام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين حفل قرقيعان برعاية شركة «زين» والذي يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الاعاقة من خلال إتاحة الفرصة لهم وتعزيز دمجهم بالفعاليات والأنشطة من حولهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم المميزة. وقد تخلل الحفل العديد من المسابقات وفقرات استعراضية متميزة من تقديم الفتيات من ذوي الإعاقة في المركز.
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