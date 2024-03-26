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مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين أقام حفل قرقيعان برعاية ((زين))

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعزيزاً للتراث الشعبي الكويتي الأصيل والممزوج بالقيم العريقة والعادات الطيبة الموروثة من عهد الآباء وعبق الأجداد، وجريا على عادته مع شهر الخير والرحمة شهر رمضان الفضيل، أقام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين حفل قرقيعان برعاية شركة «زين» والذي يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الاعاقة من خلال إتاحة الفرصة لهم وتعزيز دمجهم بالفعاليات والأنشطة من حولهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم المميزة. وقد تخلل الحفل العديد من المسابقات وفقرات استعراضية متميزة من تقديم الفتيات من ذوي الإعاقة في المركز.

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