النيادي: حريصون على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت «غبقة رمضانية»، وذلك من ضمن الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تحرص السفارة على إقامتها سنويا بهدف تعميق التواصل والألفة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الإمارات المقيمين في بلدهم الثاني دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور السفير د.مطر حامد النيادي وحرمه وأعضاء البعثة والمواطنين المقيمين في دولة الكويت.
وقد رحب السفير بالحضور وهنأهم بالشهر الفضيل، سائلا المولى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد حرص البعثة على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات في مختلف المناسبات.
وقد تضمنت الأمسية الرمضانية مسابقات ثقافية ودينية ومرسما حرا للأطفال عن ترشيد المياه ولزيادة الوعي لديهم بأهمية المياه، كما تم عرض فيلم توعوي عن أهمية المياه لتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة لدى الأطفال. وقد عبر الحضور عن سعادتهم بهذا اللقاء الرمضاني الذي يعكس معاني الشهر الفضيل ويزيد من روح الانتماء والمشاركة.
MENAFN26032024000130011022ID1108024214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.