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النيادي: حريصون على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات في الكويت

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت «غبقة رمضانية»، وذلك من ضمن الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تحرص السفارة على إقامتها سنويا بهدف تعميق التواصل والألفة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الإمارات المقيمين في بلدهم الثاني دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور السفير د.مطر حامد النيادي وحرمه وأعضاء البعثة والمواطنين المقيمين في دولة الكويت.
وقد رحب السفير بالحضور وهنأهم بالشهر الفضيل، سائلا المولى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد حرص البعثة على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات في مختلف المناسبات.
وقد تضمنت الأمسية الرمضانية مسابقات ثقافية ودينية ومرسما حرا للأطفال عن ترشيد المياه ولزيادة الوعي لديهم بأهمية المياه، كما تم عرض فيلم توعوي عن أهمية المياه لتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة لدى الأطفال. وقد عبر الحضور عن سعادتهم بهذا اللقاء الرمضاني الذي يعكس معاني الشهر الفضيل ويزيد من روح الانتماء والمشاركة.

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