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أكثر من 271 ألف دينار حصيلة اليوم الأول لحملة سداد ديون الغارمين

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
في إطار حملة«فزعتكم فرحة لهم 2» التي أطلقتها وزارة الشؤون مع وزارات الإعلام ـ العدل ـ الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، بلغت حصيلة اليوم الأول من حملة التبرع لسداد ديون الغارمين عبر رابط خاص ما يزيد على 271 ألف دينار من قبل 3018 فردا.

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