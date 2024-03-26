أكثر من 271 ألف دينار حصيلة اليوم الأول لحملة سداد ديون الغارمين

أكثر من 271 ألف دينار حصيلة اليوم الأول لحملة سداد ديون الغارمين
التاريخ
3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
في إطار حملة«فزعتكم فرحة لهم 2» التي أطلقتها وزارة الشؤون مع وزارات الإعلام ـ العدل ـ الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، بلغت حصيلة اليوم الأول من حملة التبرع لسداد ديون الغارمين عبر رابط خاص ما يزيد على 271 ألف دينار من قبل 3018 فردا.
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