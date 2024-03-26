Tuesday, 26 March 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع معدلات السرقة عن العام الماضي وانخفاضها في رمضان

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف مصدر قضائي مسؤول في دمشق أن السرقات انخفضت في دمشق بنحو 50% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترات السابقة، لكنها ارتفعت اجمالا منذ مطلع العام مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت بنسبة 30%.
وعزا المصدر لصحيفة «الوطن» القريبة من السلطة هذا الارتفاع لتردي الأحوال الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة، لافتا إلى أن 60 % من مرتكبي هذه السرقات هم من الأحداث.
وأشار إلى أن أغلب السرقات عبارة عن كسر زجاج سيارات وسرقة مقتنياتها أو سرقة أسلاك وكابلات كهربائية.
وبالنسبة للعقوبة، بين المصدر أنها تبدأ من الحبس شهرا حتى العقوبة الجنائية وهي السجن 15 سنة ونصف، للحدث إذا كان عمره بين 15و 18 سنة فيما تكون العقوبة تدابير احترازية للأعمار تحت سن الـ 15 عاما.
ونقل الموقع عن المحامي جودت عبدالله الزوكاني تفصيلا أوضح أن السرقة إما أن تكون جنحية وإما جنائية حسب نص قانون العقوبات.
وأضاف: بالنسبة للسرقات العادية الجنحية فتكون عقوبتها الحبس مع الشغل سنة على الأقل والغرامة المالية في حالات حددها قانون العقوبات منها أن تحدث السرقة ليلا وأن يكون السارق مقنعا أو حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ، وأن يكون السارق خادما مأجورا ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه.
وأشار إلى أن عقوبة سرقة الطاقة الكهربائية لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة وفقا للمادة 624 من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالسرقة الجنائية فبين أنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 إلى 20 سنة في حال وقعت السرقة متجمعة الحالات، وذلك كأن تقع ليلا وبفعل شرطين أو أكثر، إضافة إلى الدخول إلى مكان سكن الناس بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة، وأن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.
وفيما يتعلق بجرم السرقة الذي يرتكبه الحدث أوضح المحامي الزوكاني أن الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحت بند تدابير الإصلاح.

MENAFN26032024000130011022ID1108024212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث