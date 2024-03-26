((الشؤون)): رصد 16 مخالفة لأفراد جمعوا تبرعات بشكل غير قانوني ومخاطبة النيابة العامة بشأنها

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون التقرير الدوري لعمل فرق المتابعة وتفتيش للأسبوع الثاني من شهر رمضان. وبينت في بيان أصدرته أن فرق التفتيش الميداني على جمع التبرعات قامت بـ 597 زيارة ميدانية للمساجد و44 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية.
وتابع البيان انه تم رصد 39 كشكا لجمع الملابس تمت ازالة 21 منها، كما رصدت 28 مطعما يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم، و5 شركات تجارية تدعو لجمع التبرعات، وسوق مركزي يدعو لجمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها.
وأشارت الوزارة بالبيان، إلى انه تم رصد 321 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الإعلانات، وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات، بالاضافة إلى تسجيل 29 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مشيرة إلى ضبط 4 صناديق لجمع التبرعات بالمساجد مخالفة لقانون جمع المال، وتم عمل محضر إثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الأوقاف.
هذا، وضبطت 16 حالة مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة، كما رصدت 4 مخالفات من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لجمع التبرعات، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات، إلى جانب قيام اثنين من الفرق التطوعية بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم ومشاريع خيرية، وتم إعداد مخاطبة لادارة تنمية المجتمع، وجمعية أهلية واحدة تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لمرضى السرطان، وتم إعداد مخاطبة لإدارة الجمعيات الأهلية.
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