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((الشؤون)): رصد 16 مخالفة لأفراد جمعوا تبرعات بشكل غير قانوني ومخاطبة النيابة العامة بشأنها

3/26/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون التقرير الدوري لعمل فرق المتابعة وتفتيش للأسبوع الثاني من شهر رمضان. وبينت في بيان أصدرته أن فرق التفتيش الميداني على جمع التبرعات قامت بـ 597 زيارة ميدانية للمساجد و44 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية.
وتابع البيان انه تم رصد 39 كشكا لجمع الملابس تمت ازالة 21 منها، كما رصدت 28 مطعما يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم، و5 شركات تجارية تدعو لجمع التبرعات، وسوق مركزي يدعو لجمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها.
وأشارت الوزارة بالبيان، إلى انه تم رصد 321 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الإعلانات، وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات، بالاضافة إلى تسجيل 29 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مشيرة إلى ضبط 4 صناديق لجمع التبرعات بالمساجد مخالفة لقانون جمع المال، وتم عمل محضر إثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الأوقاف.
هذا، وضبطت 16 حالة مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة، كما رصدت 4 مخالفات من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لجمع التبرعات، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات، إلى جانب قيام اثنين من الفرق التطوعية بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم ومشاريع خيرية، وتم إعداد مخاطبة لادارة تنمية المجتمع، وجمعية أهلية واحدة تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لمرضى السرطان، وتم إعداد مخاطبة لإدارة الجمعيات الأهلية.

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