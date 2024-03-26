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أنتيغوا وبربودا تعفي الكويتيين من تأشيرة الدخول

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلن سفير أنتيغوا وبربودا لدى الكويت محمد الزعبي أن حكومة بلاده قررت إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، لتصبح الكويت أول دولة خليجية يستطيع مواطنوها الدخول إلى هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي.
وأوضح السفير الزعبي، في بيان، أن هذا القرار يشمل الكويتيين من حملة جوازات السفر الصالحة بأنواعها المختلفة الديبلوماسية والخاصة والعادية ويعفيهم من تأشيرة الدخول، مشيرا إلى أنهم يستطيعون الإقامة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ الدخول.
وأشار إلى أن حكومة أنتيغوا وبربودا بعثت مذكرة رسمية بالقرار إلى الحكومة الكويتية، وأن هذه الخطوة تأتي تقديرا لدولة الكويت وبهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد السفير الزعبي أن أنتيغوا وبربودا ترحب بالكويتيين الذين يستطيعون زيارتها على مدار السنة للاستمتاع بالطقس المعتدل، كاشفا أن ما يميزها ويجعلها فريدة هو أنها تضم 365 شاطئا، في مياه البحر الكاريبي الدافئة والهادئة، حيث توجد أرقى الفنادق والمنتجعات الفخمة والحديثة على الجزر، ما يعني أن السائح يستطيع أن يزور شاطئا جديدا يوميا على مدار عام كامل دون زيارة شاطئ واحد مرتين.
وتستقبل أنتيغوا وبربودا سنويا نحو مليون ونصف المليون سائح الذين يدخلون عبر الجو والبحر، معظمهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية.
وتعد وجهة أساسية ومفضلة للأثرياء والمشاهير والمستثمرين، الذين اختاروا الاستثمار في العقارات والسياحة والقطاع الخدمي، ومن بينهم أوبرا وينفري وجورجيو أرماني وريتشارد برانسون وإريك كلابتون وروبرت دي نيرو. وأشار إلى أنها إحدى دول الكومنولث المستقلة، الواقعة تحت التاج البريطاني، وتقع في منتصف جزر ليوارد في الكاريبي الشرقي، وتشكل خيارا مثاليا للباحثين عن ملاذ منعزل وهادئ على الشواطئ المذهلة.


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