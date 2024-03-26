أنتيغوا وبربودا تعفي الكويتيين من تأشيرة الدخول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلن سفير أنتيغوا وبربودا لدى الكويت محمد الزعبي أن حكومة بلاده قررت إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، لتصبح الكويت أول دولة خليجية يستطيع مواطنوها الدخول إلى هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي.
وأوضح السفير الزعبي، في بيان، أن هذا القرار يشمل الكويتيين من حملة جوازات السفر الصالحة بأنواعها المختلفة الديبلوماسية والخاصة والعادية ويعفيهم من تأشيرة الدخول، مشيرا إلى أنهم يستطيعون الإقامة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ الدخول.
وأشار إلى أن حكومة أنتيغوا وبربودا بعثت مذكرة رسمية بالقرار إلى الحكومة الكويتية، وأن هذه الخطوة تأتي تقديرا لدولة الكويت وبهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد السفير الزعبي أن أنتيغوا وبربودا ترحب بالكويتيين الذين يستطيعون زيارتها على مدار السنة للاستمتاع بالطقس المعتدل، كاشفا أن ما يميزها ويجعلها فريدة هو أنها تضم 365 شاطئا، في مياه البحر الكاريبي الدافئة والهادئة، حيث توجد أرقى الفنادق والمنتجعات الفخمة والحديثة على الجزر، ما يعني أن السائح يستطيع أن يزور شاطئا جديدا يوميا على مدار عام كامل دون زيارة شاطئ واحد مرتين.
وتستقبل أنتيغوا وبربودا سنويا نحو مليون ونصف المليون سائح الذين يدخلون عبر الجو والبحر، معظمهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية.
وتعد وجهة أساسية ومفضلة للأثرياء والمشاهير والمستثمرين، الذين اختاروا الاستثمار في العقارات والسياحة والقطاع الخدمي، ومن بينهم أوبرا وينفري وجورجيو أرماني وريتشارد برانسون وإريك كلابتون وروبرت دي نيرو. وأشار إلى أنها إحدى دول الكومنولث المستقلة، الواقعة تحت التاج البريطاني، وتقع في منتصف جزر ليوارد في الكاريبي الشرقي، وتشكل خيارا مثاليا للباحثين عن ملاذ منعزل وهادئ على الشواطئ المذهلة.
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