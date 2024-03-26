إتاحة حصول المرأة الكويتية الحامل على إجازة مرضية عبر ((سهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن إتاحة تقديم الموظفة الكويتية الحامل التي بلغ مدة حملها 30 أسبوعا طلب الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل». وجدير بالذكر أن وزير الصحة د.أحمد العوضي كان قد اعتمد في شهر نوفمبر الماضي قرارا وزاريا يقضي بمنح المرأة الكويتية الحامل التي بلغ مدة حملها 30 أسبوعا، الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، شريطة استمرار الحمل، ودون الحاجة للعرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة. وبين د.السند أن خطوات تقديم طلب الحصول على هذه الإجازة يتطلب الدخول إلى سهل، واختيار «خدمات»، ثم الدخول على قسم «وزارة الصحة» ومن ثم خدمات المجلس الطبي العام، والذهاب إلى طلب لجنة طبية، ومن ثم اختيار طلب إجازة الحمل 30 أسبوعا.
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