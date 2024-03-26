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إتاحة حصول المرأة الكويتية الحامل على إجازة مرضية عبر ((سهل))

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن إتاحة تقديم الموظفة الكويتية الحامل التي بلغ مدة حملها 30 أسبوعا طلب الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل». وجدير بالذكر أن وزير الصحة د.أحمد العوضي كان قد اعتمد في شهر نوفمبر الماضي قرارا وزاريا يقضي بمنح المرأة الكويتية الحامل التي بلغ مدة حملها 30 أسبوعا، الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، شريطة استمرار الحمل، ودون الحاجة للعرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة. وبين د.السند أن خطوات تقديم طلب الحصول على هذه الإجازة يتطلب الدخول إلى سهل، واختيار «خدمات»، ثم الدخول على قسم «وزارة الصحة» ومن ثم خدمات المجلس الطبي العام، والذهاب إلى طلب لجنة طبية، ومن ثم اختيار طلب إجازة الحمل 30 أسبوعا.

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