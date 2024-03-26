اليوسف يُسكِّن قيادات ((الجنسية)) و((أمن الحدود)) و((تقنية المعلومات)) و((شؤون القوة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص - مبارك التنيب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتسكين قيادات في قطاع الجنسية والجوازات، وأمن الحدود والموارد البشرية وتقنية المعلومات وشؤون القوة، حيث جرى تعيين العميد فواز الرومي مديرا عاما لإدارة الجنسية ووثائق السفر، والعميد عبدالله العمهوج مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالعزيز العميري مديرا لإدارة مباحث الجنسية، والمقدم قتيبة البرجس مساعدا لمدير إدارة مباحث الجنسية، والعقيد عبدالرحمن العثمان مديرا لإدارة الجنسية الكويتية، والمقدم تركي مشعل الصباح مساعدا لمدير إدارة الجنسية الكويتية، والعقيد عبدالله العوضي مدير إدارة وثائق السفر، والمقدم يوسف رفاع الرومي مساعدا لمدير إدارة وثائق السفر، والمقدم ناصر سعد الخضير مديرا لإدارة الهوية الوطنية، والمقدم عبدالهادي منصور مساعدا لمدير إدارة الهوية الوطنية.
وفي قطاع أمن الحدود، تم تعيين العميد ركن بحري مبارك علي اليوسف الصباح مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، والعقيد ركن بحري مساعد عبدالسلام الشطي مساعد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، والعميد وليد خالد السعيد مدير عام الإدارة العامة للحدود البرية، والعميد يوسف سعيد العازمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للحدود البرية.
وفي قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، تم تعيين العميد أنور اليتامى مديرا عاما للموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد م.أسامة الوهيب مديرا عاما للإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد م.عبدالحكيم الفودري مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات.
وفي قطاع الاتصالات، تم تعيين العميد م.سالم الحجيلان مدير عام الإدارة العامة لنظم هندسة الاتصالات، والعميد م.صالح نايف الرشيدي مساعد مدير عام هندسة الاتصالات، وتعيين العميد سالم فلاح الشهري مديرا عاما للأنظمة الأمنية، وتعيين العميد م.مفرج الهاجري مساعدا له، والمقدم براك عبدالله الهيفي مدير مكتب رئيس الموارد، والمقدم فيصل ثابت العنزي مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة بمكتب الرئيس.
وفي شؤون القوة، صدر قرار وزاري بتعيين العميد عبدالمحسن العكشان مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون القوة، والعميد جابر حمد العازمي مساعدا له، والعميد سعود النغيميش مدير عاما للشؤون الإدارية، والعقيد منصور العكشان مساعد مدير عام الشؤون الإدارية.
ويأتي تشكيل القطاعات عقب أيام من تشكيل قطاع الأمن العام، فيما يتوقع أن يتم تسكين القيادات الأمنية في قطاعات أمن الدولة والأمن الجنائي والعمليات والمرور قريبا.
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