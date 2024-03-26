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اليوسف يُسكِّن قيادات ((الجنسية)) و((أمن الحدود)) و((تقنية المعلومات)) و((شؤون القوة))

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص - مبارك التنيب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتسكين قيادات في قطاع الجنسية والجوازات، وأمن الحدود والموارد البشرية وتقنية المعلومات وشؤون القوة، حيث جرى تعيين العميد فواز الرومي مديرا عاما لإدارة الجنسية ووثائق السفر، والعميد عبدالله العمهوج مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالعزيز العميري مديرا لإدارة مباحث الجنسية، والمقدم قتيبة البرجس مساعدا لمدير إدارة مباحث الجنسية، والعقيد عبدالرحمن العثمان مديرا لإدارة الجنسية الكويتية، والمقدم تركي مشعل الصباح مساعدا لمدير إدارة الجنسية الكويتية، والعقيد عبدالله العوضي مدير إدارة وثائق السفر، والمقدم يوسف رفاع الرومي مساعدا لمدير إدارة وثائق السفر، والمقدم ناصر سعد الخضير مديرا لإدارة الهوية الوطنية، والمقدم عبدالهادي منصور مساعدا لمدير إدارة الهوية الوطنية.
وفي قطاع أمن الحدود، تم تعيين العميد ركن بحري مبارك علي اليوسف الصباح مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، والعقيد ركن بحري مساعد عبدالسلام الشطي مساعد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، والعميد وليد خالد السعيد مدير عام الإدارة العامة للحدود البرية، والعميد يوسف سعيد العازمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للحدود البرية.
وفي قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، تم تعيين العميد أنور اليتامى مديرا عاما للموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد م.أسامة الوهيب مديرا عاما للإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد م.عبدالحكيم الفودري مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات.
وفي قطاع الاتصالات، تم تعيين العميد م.سالم الحجيلان مدير عام الإدارة العامة لنظم هندسة الاتصالات، والعميد م.صالح نايف الرشيدي مساعد مدير عام هندسة الاتصالات، وتعيين العميد سالم فلاح الشهري مديرا عاما للأنظمة الأمنية، وتعيين العميد م.مفرج الهاجري مساعدا له، والمقدم براك عبدالله الهيفي مدير مكتب رئيس الموارد، والمقدم فيصل ثابت العنزي مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة بمكتب الرئيس.
وفي شؤون القوة، صدر قرار وزاري بتعيين العميد عبدالمحسن العكشان مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون القوة، والعميد جابر حمد العازمي مساعدا له، والعميد سعود النغيميش مدير عاما للشؤون الإدارية، والعقيد منصور العكشان مساعد مدير عام الشؤون الإدارية.
ويأتي تشكيل القطاعات عقب أيام من تشكيل قطاع الأمن العام، فيما يتوقع أن يتم تسكين القيادات الأمنية في قطاعات أمن الدولة والأمن الجنائي والعمليات والمرور قريبا.

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