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خالد المذكور للمرشحين: كونوا واقعيين في عرض برامجكم الانتخابية دون اتهام أحد أو إثارة الناخبين

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس جمعية الإصلاح د. خالد المذكور، أن حفظ اللسان من الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة.
وقال د. المذكور في تصريح بمناسبة فتح المقار الانتخابية وخطب المرشحين لناخبيهم في شهر رمضان الكريم، إنه يجب ألا يتحدث المرشح إلا بخير، وأن يبتعد عن الغيبة وليكن واقعيا في عرض برنامجه الانتخابي دون اتهام أحد أو إثارة ناخبيه وتهييج عواطفهم وإثارة مشاعرهم دون حلول واقعية لقضايا الوطن.
وقال المذكور إن المرشح مسؤول أمام الله سبحانه عن كل لفظ وسيحاسبه عليه، فليكن كثير النفع والأثر وليبتعد عن الخطر والضرر.

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