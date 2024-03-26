خالد المذكور للمرشحين: كونوا واقعيين في عرض برامجكم الانتخابية دون اتهام أحد أو إثارة الناخبين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس جمعية الإصلاح د. خالد المذكور، أن حفظ اللسان من الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة.
وقال د. المذكور في تصريح بمناسبة فتح المقار الانتخابية وخطب المرشحين لناخبيهم في شهر رمضان الكريم، إنه يجب ألا يتحدث المرشح إلا بخير، وأن يبتعد عن الغيبة وليكن واقعيا في عرض برنامجه الانتخابي دون اتهام أحد أو إثارة ناخبيه وتهييج عواطفهم وإثارة مشاعرهم دون حلول واقعية لقضايا الوطن.
وقال المذكور إن المرشح مسؤول أمام الله سبحانه عن كل لفظ وسيحاسبه عليه، فليكن كثير النفع والأثر وليبتعد عن الخطر والضرر.
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