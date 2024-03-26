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وزير الشؤون: نحن شعب جُبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن المجتمع الكويتي بأسره حريص على العناية بالأيتام ورعايتهم، قائلا: «نحن شعب جبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه».
وأضاف وزير الشؤون في كلمة له في الحفل السنوي لرعاية اليتيم الذي نظمته إدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية برعايته تحت شعار «كهاتين في الجنة»: «إن هذه المناسبة من أهم المناسبات الاجتماعية التي تحظى باهتمام بالغ على مستوى جميع الدول العربية، لما لها من أثر وبعد إنساني واجتماعي وثقافي».
وأشار إلى أن «الكويت من الدول السباقة والحريصة على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا، ايمانا منها بقيمة ومكانة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ونشر المزيد من الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم أواصر المحبة».
واعتبر أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة التي كفلها القانون وأقرتها قيم المجتمع وعاداته، مما يشجع على نشر ثقافة الاحتضان والتكافل الاجتماعي، لإشعارهم دائما بأنهم في مقدمة الاولويات وموضع اهتمام ورعاية من جميع فئات المجتمع».
وأضاف أن الدين الإسلامي الحنيف حث على مكارم الأخلاق وفضائلها، ومن أهمها الإحسان لليتيم، مشددا على أن المجتمع الكويتي بكل فئاته حريص على العناية بالأيتام «لأننا شعب جبل على حب الخير والاحسان والتكافل بأوسع معانيه».
واختتم الشيخ فراس السعود كلمته بالتوجه للأيتام المشمولين بالرعاية قائلا: «أنتم لستم أيتاما، بل أنتم أبناؤنا ونحن لكم آباء»، متقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.
بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز ساري اهتمام وزارة الشؤون بأبنائنا الايتام، ونعمل على رعايتهم وفق تعاليم ديننا الاسلامي الذي يحثنا على رعاية اليتيم وتوفير حياة كريمة له، ومن هذا المنطلق يقوم العاملون في وزارة الشؤون من مختلف المسميات الوظيفية بالاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
من جانبه، أكد مدير إدارة الاحداث ومدير إدارة الحضانة العائلية د. جاسم الكندري حرص وزارة الشؤون متمثلة في إدارة الحضانة العائلية على الاهتمام بفئات الايتام بكل الجوانب الاجتماعية والتربوية والرعاية بجو اسري يمثل الجانب الاهم في العمل الفني للادارة ضمن بيئة اسرية مستقرة تعوضهم فقدان الاب والام وتوفر لهم كل الاستقرار النفسي والاجتماعي، ومن هذا انطلقت فكرة الام البديلة والاب البديل والاسرة الحاضنة وبيت الامان، مشاريع ساهمت في توفير كل ما يحتاجه اليتيم من المحبة والسبيل لخلق محيط اسري للايتام وبفضل جهود العاملين بالادارة وعلى مدار سنوات أتت النتائج الايجابية ووفر الاستقرار للابناء والبنات في الدور لشعورهم بالدفء العائلي.
وأكد الكندري ان وزارة الشؤون الاجتماعية بشهادة جميع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة «الرائدة» في شتى المجالات الإنسانية لاسيما رعاية الأيتام حيث باتت نموذجا يحتذى ونبراسا ومنارة لجميع دول المنطقة يهتدون ويقتدون بها لجهودها الحثيثة في توفير كل الخدمات للأطفال الأيتام.
وفي الختام، كرم وزير الشؤون ووكيل الوزارة ومدير إدارة الحضانة العائلية الام البديلة والاب البديل والاسر الصديقة والحاضنة والفريق المنظم للحفل والعاملين بالادارة.

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