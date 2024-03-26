((التجارة)) تضبط محلين لبيعهما سلعاً مُقلّدة
التاريخ
3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامـــــت وزارة التجارة والصناعة بضبط محلين في ســــوق المباركية لقيامهما بعرض وبيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم تنفيذ الإغلاق الفوري وجــــــار استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الفرق التفتيشية مستمرة في جولاتها بصورة يومية.
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