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((التجارة)) تضبط محلين لبيعهما سلعاً مُقلّدة

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامـــــت وزارة التجارة والصناعة بضبط محلين في ســــوق المباركية لقيامهما بعرض وبيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم تنفيذ الإغلاق الفوري وجــــــار استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الفرق التفتيشية مستمرة في جولاتها بصورة يومية.

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