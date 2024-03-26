((السكنية)): شروط محددة لتوزيع مواقع الخرسانة الجاهزة في ((المطلاع))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت شروطا ومتطلبات للتقدم بطلب مواقع الانتفاع بأرض فضاء بصفة مؤقتة لوحدات خلط مركزية لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة «الوحدات المركزية» في مدينة المطلاع السكنية وان تقديم هذه الطلبات يتم تسليمها لمقر المؤسسة حتى تاريخ 3 سبتمبر 2024.
وكانـــت «السكنية» أعلنت مؤخرا عن أن الهدف من هذه المواقع هو دعم وتغطية احتياجات المشاريع الإنشائية في المطلاع مقابل حق انتفاع سنوي 3.5 دنانير للمتر المربع ولمدة انتفاع 12 شهرا وبمساحات 5000 متر مربع للموقع الواحد.
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