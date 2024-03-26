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((السكنية)): شروط محددة لتوزيع مواقع الخرسانة الجاهزة في ((المطلاع))

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت شروطا ومتطلبات للتقدم بطلب مواقع الانتفاع بأرض فضاء بصفة مؤقتة لوحدات خلط مركزية لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة «الوحدات المركزية» في مدينة المطلاع السكنية وان تقديم هذه الطلبات يتم تسليمها لمقر المؤسسة حتى تاريخ 3 سبتمبر 2024.
وكانـــت «السكنية» أعلنت مؤخرا عن أن الهدف من هذه المواقع هو دعم وتغطية احتياجات المشاريع الإنشائية في المطلاع مقابل حق انتفاع سنوي 3.5 دنانير للمتر المربع ولمدة انتفاع 12 شهرا وبمساحات 5000 متر مربع للموقع الواحد.

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