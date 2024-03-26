((الهلال الأحمر)) نظمت حفل القرقيعان بدور الرعاية

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتية فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية.
وقال مدير قطاع العمليات في جمعية الهلال الأحمر د.مساعد العنزي في تصريح صحافي إن حفل القرقيعان الذي تقيمه الجمعية سنويا عبارة عن مبادرة إنسانية تهدف إلى ادخال الفرحة والسرور إلى قلوب نزلاء دور الرعاية الاجتماعية سواء من كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة او الاطفال، مضيفا ان الحفل اشتمل على عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية وشارك فيها الاطفال وذوو الاحتياجات الخاصة واسرهم بالإضافة إلى توزيع القرقيعان وتقديم الهدايا والجوائز على الفائزين بالسحب.
وذكر ان اقامة حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية يعد جزءا أساسيا من أهداف الجمعية، وذلك لخلق جو رمضاني أصيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم وكبار السن، مؤكدا ان الجمعية تتواصل معهم باستمرار طوال العام، موضحا أن الجمعية تقوم بتنظيم الزيارات الإنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة فريق متطوعي الجمعية الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون. وأكد أن مشاركة الجمعية في حفل القرقيعان السنوي المخصص لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية تنبع من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خصوصا ان الجمعية تولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن.
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