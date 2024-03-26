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((الهلال الأحمر)) نظمت حفل القرقيعان بدور الرعاية

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتية فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية.
وقال مدير قطاع العمليات في جمعية الهلال الأحمر د.مساعد العنزي في تصريح صحافي إن حفل القرقيعان الذي تقيمه الجمعية سنويا عبارة عن مبادرة إنسانية تهدف إلى ادخال الفرحة والسرور إلى قلوب نزلاء دور الرعاية الاجتماعية سواء من كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة او الاطفال، مضيفا ان الحفل اشتمل على عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية وشارك فيها الاطفال وذوو الاحتياجات الخاصة واسرهم بالإضافة إلى توزيع القرقيعان وتقديم الهدايا والجوائز على الفائزين بالسحب.
وذكر ان اقامة حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية يعد جزءا أساسيا من أهداف الجمعية، وذلك لخلق جو رمضاني أصيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم وكبار السن، مؤكدا ان الجمعية تتواصل معهم باستمرار طوال العام، موضحا أن الجمعية تقوم بتنظيم الزيارات الإنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة فريق متطوعي الجمعية الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون. وأكد أن مشاركة الجمعية في حفل القرقيعان السنوي المخصص لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية تنبع من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خصوصا ان الجمعية تولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن.

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