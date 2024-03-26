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ديوان الجاسر أقام الغبقة الرمضانية السنوية

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
جرياً على عادتهم السنوية استقبل أبناء أسرة الجاسر المهنئين بشهر رمضان المبارك في غبقتهم الرمضانية، وذلك في ديوانهم بمنطقة الروضة، داعين الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات. ورحب آل الجاسر بالمهنئين من النواب السابقين والشخصيات العامة والسفراء والديبلوماسيين والمواطنين، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مؤكدين ما جبل عليه أهل الكويت من مودة وتراحم وتواصل في جميع المناسبات كأسرة واحدة.

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