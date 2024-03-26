ديوان الجاسر أقام الغبقة الرمضانية السنوية

ديوان الجاسر أقام الغبقة الرمضانية السنوية
التاريخ
3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الدشيش
جرياً على عادتهم السنوية استقبل أبناء أسرة الجاسر المهنئين بشهر رمضان المبارك في غبقتهم الرمضانية، وذلك في ديوانهم بمنطقة الروضة، داعين الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات. ورحب آل الجاسر بالمهنئين من النواب السابقين والشخصيات العامة والسفراء والديبلوماسيين والمواطنين، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مؤكدين ما جبل عليه أهل الكويت من مودة وتراحم وتواصل في جميع المناسبات كأسرة واحدة.
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