ديوان العياش استقبل المهنئين برمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
استقبل ديوان العياش في منطقة الخالدية مساء أمس الأول المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور جمع كبير من عائلة العياش وعدد من الوزراء والنواب السابقين ورؤساء البعثات الديبلوماسية المواطنين.
وتضرع الحضور إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تمر مثل هذه المناسبات على أهل الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في التواصل بمثل هذه المناسبات الاجتماعية التي تجسد الإخاء والمحبة بين الشعب.
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