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ديوان العياش استقبل المهنئين برمضان

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
استقبل ديوان العياش في منطقة الخالدية مساء أمس الأول المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور جمع كبير من عائلة العياش وعدد من الوزراء والنواب السابقين ورؤساء البعثات الديبلوماسية المواطنين.
وتضرع الحضور إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تمر مثل هذه المناسبات على أهل الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في التواصل بمثل هذه المناسبات الاجتماعية التي تجسد الإخاء والمحبة بين الشعب.

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