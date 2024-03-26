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((الكهرباء)) تُدخل عدداً من المقطرات إلى الخدمة.. وتفوّق الإنتاج على الاستهلاك المائي

3/26/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء انخفاض نسبة الاستهلاك مقارنة بالإنتاج المائي، وذلك بعدما تفوق الاستهلاك على الانتاج خلال المرحلة الماضية.
وقالت المصادر ان زيادة الانتاج تعود لدخول عدد من المقطرات إلى الخدمة بعد انتهاء الصيانة عليها، علما ان المقطرات اخضعت للصيانة بشكل دوري وفق جداول معدة مسبقا.
وقالت ان الوزارة تعمل جاهدة لإنهاء الصيانات على مختلف المحطات والوحدات والشبكة الكهربائية في مواعيدها قبل بداية موسم الذروة نهاية مايو لكي تكون مستعدة لمواجهة أحمال الصيف سواء المائية او الكهربائية.
وشددت المصادر على ان الوزارة تضع في اعتبارها أي نقص في الأنتاج خلال المرحلة المقبلة حيث يتم تعويضه مائيا من المخزون الاستراتيجي وكهربائيا من شبكة الربط الخليجي بالإضافة إلى سعي الوزارة لتأمين الكهرباء بالشراء من الغير عبر عدة مبادرات بنظام المزود المستقل تتم دراستها حاليا.

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