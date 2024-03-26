((الكهرباء)) تُدخل عدداً من المقطرات إلى الخدمة.. وتفوّق الإنتاج على الاستهلاك المائي

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء انخفاض نسبة الاستهلاك مقارنة بالإنتاج المائي، وذلك بعدما تفوق الاستهلاك على الانتاج خلال المرحلة الماضية.
وقالت المصادر ان زيادة الانتاج تعود لدخول عدد من المقطرات إلى الخدمة بعد انتهاء الصيانة عليها، علما ان المقطرات اخضعت للصيانة بشكل دوري وفق جداول معدة مسبقا.
وقالت ان الوزارة تعمل جاهدة لإنهاء الصيانات على مختلف المحطات والوحدات والشبكة الكهربائية في مواعيدها قبل بداية موسم الذروة نهاية مايو لكي تكون مستعدة لمواجهة أحمال الصيف سواء المائية او الكهربائية.
وشددت المصادر على ان الوزارة تضع في اعتبارها أي نقص في الأنتاج خلال المرحلة المقبلة حيث يتم تعويضه مائيا من المخزون الاستراتيجي وكهربائيا من شبكة الربط الخليجي بالإضافة إلى سعي الوزارة لتأمين الكهرباء بالشراء من الغير عبر عدة مبادرات بنظام المزود المستقل تتم دراستها حاليا.
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