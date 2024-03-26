Tuesday, 26 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آمر القوة البرية: علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية قوية بين الكويت وباكستان

3/26/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد آمر القوة البرية في وزارة الدفاع اللواء ركن خالد علي زايد، أن هناك عددا من الاتفاقيات بين باكستان والكويت سيتم العمل عليها مستقبلا، موضحا أن أعداد الجيش الباكستاني بالكويت قليلة ويعملون وفق اتفاقيات قانونية بين البلدين.
وقال زايد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره الاحتفال بالعيد الوطني الباكستاني الذي يصادف 23 مارس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي: سعدنا بمشاركة الأصدقاء في سفارة باكستان بمناسبة اليوم الوطني، ولدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة وعميقة منذ زمن طويل، مشيرا إلى ان هناك نية لتنمية هذه العلاقات بالمستقبل بشكل أكبر.
بدوره، أكد السفير الباكستاني لدى البلاد مالك محمد فاروق، ان باكستان والكويت احتفلتا بالذكرى الستين لعلاقاتهما الديبلوماسية المتميزة وعلاقاتهما الأخوية الممتازة في 2023، بإطلاق شعار مشترك وفعاليات متنوعة مثل تبادل الفرقة الثقافية والوفود التجارية والمسابقات الرياضية المشتركة، كما أن هذا العام توج بزيارة رئيس وزرائنا إلى الكويت بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم المتعلقة بالاستثمار.
وأشار فاروق إلى أن الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات عميقة وأخوية تمتد لعدة قرون، حيث إن اتصالاتنا وروابطنا التجارية قديمة، وقد وقفنا إلى جانب بعضنا البعض في لحظات الانتصار وكذلك ساعة الحاجة، مضيفا أن لدى البلدين تقاربا في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ونتعاون مع بعضنا البعض في مختلف المنتديات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي وبروتوكول اتفاقية التعاون الصحي من المعالم الممتازة، وتجارتنا الثنائية آخذة في الارتفاع، ونتطلع إلى زيادة توسيع الروابط التجارية، وحريصون على المساهمة في متطلبات الأمن الغذائي في الكويت.

MENAFN26032024000130011022ID1108024198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث