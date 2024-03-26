آمر القوة البرية: علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية قوية بين الكويت وباكستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد آمر القوة البرية في وزارة الدفاع اللواء ركن خالد علي زايد، أن هناك عددا من الاتفاقيات بين باكستان والكويت سيتم العمل عليها مستقبلا، موضحا أن أعداد الجيش الباكستاني بالكويت قليلة ويعملون وفق اتفاقيات قانونية بين البلدين.
وقال زايد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره الاحتفال بالعيد الوطني الباكستاني الذي يصادف 23 مارس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي: سعدنا بمشاركة الأصدقاء في سفارة باكستان بمناسبة اليوم الوطني، ولدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة وعميقة منذ زمن طويل، مشيرا إلى ان هناك نية لتنمية هذه العلاقات بالمستقبل بشكل أكبر.
بدوره، أكد السفير الباكستاني لدى البلاد مالك محمد فاروق، ان باكستان والكويت احتفلتا بالذكرى الستين لعلاقاتهما الديبلوماسية المتميزة وعلاقاتهما الأخوية الممتازة في 2023، بإطلاق شعار مشترك وفعاليات متنوعة مثل تبادل الفرقة الثقافية والوفود التجارية والمسابقات الرياضية المشتركة، كما أن هذا العام توج بزيارة رئيس وزرائنا إلى الكويت بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم المتعلقة بالاستثمار.
وأشار فاروق إلى أن الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات عميقة وأخوية تمتد لعدة قرون، حيث إن اتصالاتنا وروابطنا التجارية قديمة، وقد وقفنا إلى جانب بعضنا البعض في لحظات الانتصار وكذلك ساعة الحاجة، مضيفا أن لدى البلدين تقاربا في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ونتعاون مع بعضنا البعض في مختلف المنتديات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي وبروتوكول اتفاقية التعاون الصحي من المعالم الممتازة، وتجارتنا الثنائية آخذة في الارتفاع، ونتطلع إلى زيادة توسيع الروابط التجارية، وحريصون على المساهمة في متطلبات الأمن الغذائي في الكويت.
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