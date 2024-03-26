غبقة ديوان معرفي.. أجواء من المحبة والألفة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
جرياً على عادته السنوية، أقام ديوان معرفي بمنطقة الدسمة غبقة رمضانية حضرها جمع من المواطنين والمقيمين في أجواء سادتها المحبة والألفة.
وقال د.يوسف صادق معرفي لـ«الأنباء»: اعتدنا في ديوان معرفي على مثل هذا النوع من التواصل والألفة بين كل أطياف المجتمع، وهذا الشيء ليس غريبا علينا ولا على أبناء الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان هذه عادة من عاداتنا التي حرص عليها آباؤنا وأجدادنا منذ القدم ونحرص على إقامة هذه الغبقة سنويا.
وأضاف معرفي: اللقاءات ركيزة من الركائز المهمة في التواصل الاجتماعي في دولتنا الحبيبة، لافتا إلى ان هذه المناسبة فرصة للالتقاء بالأحبة والأصدقاء في هذا الشهر الفضيل.
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