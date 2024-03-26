Tuesday, 26 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غبقة ديوان معرفي.. أجواء من المحبة والألفة

3/26/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
جرياً على عادته السنوية، أقام ديوان معرفي بمنطقة الدسمة غبقة رمضانية حضرها جمع من المواطنين والمقيمين في أجواء سادتها المحبة والألفة.
وقال د.يوسف صادق معرفي لـ«الأنباء»: اعتدنا في ديوان معرفي على مثل هذا النوع من التواصل والألفة بين كل أطياف المجتمع، وهذا الشيء ليس غريبا علينا ولا على أبناء الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان هذه عادة من عاداتنا التي حرص عليها آباؤنا وأجدادنا منذ القدم ونحرص على إقامة هذه الغبقة سنويا.
وأضاف معرفي: اللقاءات ركيزة من الركائز المهمة في التواصل الاجتماعي في دولتنا الحبيبة، لافتا إلى ان هذه المناسبة فرصة للالتقاء بالأحبة والأصدقاء في هذا الشهر الفضيل.

MENAFN26032024000130011022ID1108024197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث