ثامر الجابر: طلبتنا رأس المال الوجودي للوطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد، أن خدمة الطلبة والطلبات أمانة وشرف وواجب، فهم محل فخر واعتزاز لأنهم الحلم وأمل ومستقبل الكويت ورأس المال الوجودي للوطن ويشكلون الأمن الوطني لبلدنا.
جاء ذلك خلال رعايته حفل إفطار علي شرف الطلبة والطالبات الدارسين في مملكة البحرين بحضور رئيس الملحق الثقافي د.محمد الدغيم، حيث يقدر عدد الطلبة والطالبات الدارسين في البحرين بألف طالب وطالبة في تخصصات طب البشري والدراسات العليا.
وأضاف الشيخ ثامر الجابر، أن بناء الكويت لا يتوقف وطموحاتنا كبيرة وآمالنا لا حدود لها، وبسواعدكم تكون الكويت دائما بالطليعة والريادة.
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