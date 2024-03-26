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ثامر الجابر: طلبتنا رأس المال الوجودي للوطن

3/26/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد، أن خدمة الطلبة والطلبات أمانة وشرف وواجب، فهم محل فخر واعتزاز لأنهم الحلم وأمل ومستقبل الكويت ورأس المال الوجودي للوطن ويشكلون الأمن الوطني لبلدنا.
جاء ذلك خلال رعايته حفل إفطار علي شرف الطلبة والطالبات الدارسين في مملكة البحرين بحضور رئيس الملحق الثقافي د.محمد الدغيم، حيث يقدر عدد الطلبة والطالبات الدارسين في البحرين بألف طالب وطالبة في تخصصات طب البشري والدراسات العليا.
وأضاف الشيخ ثامر الجابر، أن بناء الكويت لا يتوقف وطموحاتنا كبيرة وآمالنا لا حدود لها، وبسواعدكم تكون الكويت دائما بالطليعة والريادة.

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