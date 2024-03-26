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نائب رئيس الحرس الوطني تفقّد مركز الحاسوب واللغات: تقديم الدعم الكامل لتأهيل المنتسبين

3/26/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف يرافقه وكيل الحـــرس الوطنـــي الفــريق الركــن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة بزيارة إلى مركز الحاسوب واللغات في الرئاسة العامة للحرس الوطني.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن المركز والدورات التي يعقدها في مجال الحاسوب واللغات، وبرنامج «قدرات 22» الذي يهدف إلى تأهيل منتسبي الحرس الوطني في اللغات الأجنبية المختلفة، ومن بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية والروسية والتركية، وابتعاث عدد من منتسبي الحرس الوطني إلى الخارج لتعلم هذه اللغات وصولا إلى إتقانهم مهارة الترجمة الفورية، فضلا عن تعليم لغة الإشارة بالتعاون مع المركز الكويتي للصم وعقد دورات في جهات الدولة المختلفة، مؤكدا حرص القيادة على تقديم الدعم الكامل لتأهيل المنتسبين بهدف مواكبة التطور في مختلف المجالات.
وأشاد الشيخ فيصل النواف بالجهود المبذولة من القائمين على المركز في صقل مهارات المنتسبين ومنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، موضحا أن الحرس الوطني يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات العسكرية والأمنية ويسعى إلى مد جسور التعاون المشترك وهو ما يتطلب وجود كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع مسايرة ركب التقدم وتحمل المسؤوليات وصولا بالحرس الوطني إلى تحقيق أهدافه الطموحة في المجالات العسكرية والإدارية والفنية ليقوم بدوره المنشود على أكمل وجه بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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