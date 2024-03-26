نائب رئيس الحرس الوطني تفقّد مركز الحاسوب واللغات: تقديم الدعم الكامل لتأهيل المنتسبين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف يرافقه وكيل الحـــرس الوطنـــي الفــريق الركــن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة بزيارة إلى مركز الحاسوب واللغات في الرئاسة العامة للحرس الوطني.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن المركز والدورات التي يعقدها في مجال الحاسوب واللغات، وبرنامج «قدرات 22» الذي يهدف إلى تأهيل منتسبي الحرس الوطني في اللغات الأجنبية المختلفة، ومن بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية والروسية والتركية، وابتعاث عدد من منتسبي الحرس الوطني إلى الخارج لتعلم هذه اللغات وصولا إلى إتقانهم مهارة الترجمة الفورية، فضلا عن تعليم لغة الإشارة بالتعاون مع المركز الكويتي للصم وعقد دورات في جهات الدولة المختلفة، مؤكدا حرص القيادة على تقديم الدعم الكامل لتأهيل المنتسبين بهدف مواكبة التطور في مختلف المجالات.
وأشاد الشيخ فيصل النواف بالجهود المبذولة من القائمين على المركز في صقل مهارات المنتسبين ومنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، موضحا أن الحرس الوطني يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات العسكرية والأمنية ويسعى إلى مد جسور التعاون المشترك وهو ما يتطلب وجود كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع مسايرة ركب التقدم وتحمل المسؤوليات وصولا بالحرس الوطني إلى تحقيق أهدافه الطموحة في المجالات العسكرية والإدارية والفنية ليقوم بدوره المنشود على أكمل وجه بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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