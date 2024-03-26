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محمد الأفخم يهنئ المسرحيين بـ ((اليوم العالمي للمسرح))

3/26/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI محمد سيف الأفخم المسرحيين في شتى دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 2024، متمنيا لهم التوفيق دائما في تجاربهم المسرحية المتعددة.
وفي هذه المناسبة، اختارت الهيئة الدولية للمسرح، الكاتب المسرحي النرويجي الفائز بجائزة نوبل للآداب يون فوسه، لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ 63 والتي جاءت بعنوان «الفن هو السلام» وقامت بترجمتها حصة غانم الفلاسي.

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