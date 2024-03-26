محمد الأفخم يهنئ المسرحيين بـ ((اليوم العالمي للمسرح))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هنأ رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI محمد سيف الأفخم المسرحيين في شتى دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 2024، متمنيا لهم التوفيق دائما في تجاربهم المسرحية المتعددة.
وفي هذه المناسبة، اختارت الهيئة الدولية للمسرح، الكاتب المسرحي النرويجي الفائز بجائزة نوبل للآداب يون فوسه، لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ 63 والتي جاءت بعنوان «الفن هو السلام» وقامت بترجمتها حصة غانم الفلاسي.
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