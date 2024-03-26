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المعهد العالي للفنون المسرحية يحتفل بـ ((اليوم العالمي للمسرح))

3/26/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتفل المعهد العالي للفنون المسرحية الليلة بـ «اليوم العالمي للمسرح» بحضور العميد د.حسين الحكم وأعضاء هيئة التدريس في مسرح الراحل حمد الرجيب، وذلك من خلال عرض مسرحية «ارقد بجزع» تأليف علي اكبر وإخراج محمد الحجي، بالإضافة إلى تكريم فريق مسرحية «جزى البارحة» الفائزة بحصة الأسد في جوائز مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23.

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