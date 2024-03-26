المعهد العالي للفنون المسرحية يحتفل بـ ((اليوم العالمي للمسرح))
التاريخ
3/26/2024 2:37:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يحتفل المعهد العالي للفنون المسرحية الليلة بـ «اليوم العالمي للمسرح» بحضور العميد د.حسين الحكم وأعضاء هيئة التدريس في مسرح الراحل حمد الرجيب، وذلك من خلال عرض مسرحية «ارقد بجزع» تأليف علي اكبر وإخراج محمد الحجي، بالإضافة إلى تكريم فريق مسرحية «جزى البارحة» الفائزة بحصة الأسد في جوائز مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23.
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