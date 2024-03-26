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متى نرى مترجماً للإشارة في مسلسلاتنا المحلية؟!

3/26/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
في عام 2018 قدمت وزارة الإعلام تجربة فريدة من خلال عرضها الثلاثية التلفزيونية «مسرح الجريمة» بتقنية الوصف الصوتي للمكفوفين، وتصدى لمهمة الوصف الصوتي الفنان القدير عبدالعزيز الحداد، الذي وصف يومها هذا الحدث بالسبق الإعلامي لأنه مشروع إنساني يخدم الآلاف من المكفوفين في العالم ليتعايشوا مع أبناء مجتمعاتهم.
تقنية الوصف الصوتي للمكفوفين كانت بمنزلة إنجاز لوزارة الإعلام، خصوصا أنها تبنت هذا المشروع الإنساني بعد مروره بدراسات وتجارب عدة، إلى أن خرج للنور أخيرا.
تذكرت وأنا أتابع مسلسلات رمضان المعروضة حاليا على شاشة تلفزيون الكويت المحرومين من الاستمتاع بها، من الصم والبكم وضعاف السمع، وهؤلاء أعدادهم كبيرة في المجتمع. هذه الفئة لها حق علينا بأن نسعدها حالها حال غيرها من الأصحاء، وذلك من خلال القيام بترجمة بعض المسلسلات بلغة الإشارة التي تعتبر لغة التفاهم والتفاعل والتواصل، وحتى يستمتعوا بمشاهدة حلقات تلك المسلسلات من خلال مترجم للإشارة كما هو موجود في نشرات الأخبار.
أتمنى من المسؤولين في تلفزيون الكويت الاطلاع على تجربة شركة العدل جروب الشركة المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة» للفنان القدير يحيى الفخراني المعروض حاليا على شاشة «DMC» الذين ترجموا حلقات المسلسل من خلال مترجم للإشارة في إحدى زوايا الشاشة خلال عرض حلقات المسلسل، وأن يطلبوا من منتجي الأعمال الدرامية وجود مثل هذه المشاريع الإنسانية في أعمالهم حتى تصل للجميع دون استثناء.. ومنا للمسؤولين!

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