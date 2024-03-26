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((الخن)).. صراع الحب والسيطرة

3/26/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
مسلسل «الخن: صراع الحب والسلطة» تأليف: بدر الجزاف، محمد العنزي، وإخراج: حسين دشتي، بطولة: محمد المنصور (صالح)، أسمهان توفيق (سارة)، حسين المنصور (جاسم)، خالد البريكي (مساعد)، سماح (سبيكة)، جمال الردهان (رسلان)، مرام (عائشة)، جمعان الرويعي (سلطان)، فيصل الدوخي (كومبا)، رانيا شهاب (طيبة)، إبراهيم البيراوي (سعيد)، أحمد اياد (ماجد)، وعلي بولند (مهاجى).
مسلسل «الخن» تدور أحداثه، كما أوضح صناعه في عنوانه الفرعي، حول صراع الحب والسيطرة، حيث نرى الأحداث في فترة الأربعينيات تنقسم بين الكويت قديما وزنجبار وكيف كانت عوالم التجارة وكواليسها وما كان يحدث فيها، فنرى التطورات تتمحور بشكل أساسي حول صالح التاجر الكويتي الذي يذهب في محمله البحري إلى زنجبار لجلب البضاعة من تاجر أرسلان وكيف أن الصدفة تلعب في حياته مع قتل أولاده سلطان وماجد لأبنه خليفة في البحر، وقيام مساعده مساعد بوضع ابنته نازك في السفينة العائدة إلى الكويت مع صالح ويقنعهم بأنها فتاة يتيمة ولا يوجد لها أهل وعليهم مساعدتها فيقرر صالح أن يأخذ هذه الفتاة ويربيها.
وبانتقال الأحداث إلى الكويت نرى حياة صالح مع زوجته عائشة التي لم تنجب له وأخته سارة وأخوه جاسم مع زوجاته طيبة وسبيكة، ومع تسارع الأحداث في الزمن نشاهد الأولاد وقد كبروا ونرى حالة الحزن التي تسيطر على نازك التي يتحول اسمها إلى بزة وكيف أنها لا تتذكر أبوها وحياتها في زنجبار وتشعر بالحزن أنها لا تعلم من هم أهلها، ونرى الصراع المشتد بين أولاد جاسم سعد وعبدالعزيز ومعاناة أخوهم خليل الذي يعاني من خلل عقلي.
كما تتقاطع الأحداث مع رسلان الذي تختلف حياته بعد اختفاء ابنته نازك وحريق مصنعه في ذلك الوقت مع تحالفه مع كومبا الذي يعمل عنده والذي كان هو السبب في حرق مخازنه ولكنه لا يعلم بذلك حيث وضع ثقته فيه.
مع مرور أكثر من نصف الحلقات ينشب صراع بين جاسم وصالح على الأموال وعقبها يسافر صالح بحرا إلى زنجبار لجلب بضاعة بينما يذهب جاسم بالبر إلى العراق لجلب بضاعة ولكن سفينة صالح تتعرض للغرق ويقال انه مات بينما يعود جاسم من العراق مع زوجته الثالثة، ونرى ان جاسم لا يعمل بوصيته اخوه التي تركها ويأخذ كل الأموال لنفسه ولا يكترث حتى لما ذكره اخوه في الوصية بأن له ولد من زوجه له في البحرين تزوجها في السر، وفي حين أن جاسم وأهله يعتقدون بموت صالح يكون الأخير في البحرين يأخذ عزاء زوجته التي ماتت ويقرر أن يعود إلى الكويت مع ابنه سلمان، ونرى ان الوحيد الذي يعرف بوصية صالح هو عبدالعزيز الذي وجدها أثناء محاولته لسرقة أمه ويكتشف أيضا من خلال الوصية أن بزة هي ابنة التاجر المعروف رسلان.
حبكة المسلسل مليئة بالأحداث والخطوط الدرامية المتشابكة ويغلب عليها طابع التشويق والغموض، وجاء أداء الشخصيات للأدوار مناسبا ومقنعا، وكذلك جاء الإخراج متماشيا مع طبيعة القصة والزمن الذي تدور فيه، ولا يعيبه سوى بعض لقطات الغرافيكس التي لم تكن بالجودة المطلوبة، خاصة التي ظهرت في الحلقة الأولى.
اختيار الشخصيات أتى موفقا وخاصة مع القدير محمد المنصور الذي بات في السنوات الأخير يتوجه أكثر نحو الأعمال التراثية والتاريخية، وكذلك تواجد القدير جمال الردهان الذي اجاد بالانتقال بانفعالات الخصية بين الخير والشر وخاصة بعد اختفاء ابنته نازك والفنان جمعان الرويعي لعب شخصية الشرير الماكر باحتراف وبساطة ليوصل لنا خبايا هذه الشخصية غير السوية التي يقدمها في أحداث العمل.

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