Tuesday, 26 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاحات صحية.. فاعلة

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية سلسلة من الافتتاحات لعدد من مرافقها الصحية في مختلف محافظات الكويت، ورغم تلك الافتتاحات وتقديم بطاقة «عافية» للمتقاعدين وربات البيوت، وإنشاء مستشفيات «ضمان» للمقيمين، إلا أن أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات وكذلك العيادات الخارجية مازالت تعاني من ضغط شديد على خدماتها، الأمر الذي يتطلب من الوزارة التدخل السريع لإيجاد حلول عاجلة للحد من هذه الأزمة التي تشهدها أروقة وأقسام الطوارئ تحديدا.
الملاحظ، وللأسف، أن المشكلة تكمن في توزيع الأطباء غير العادل على هذه الأقسام، فعلى سبيل المثال مستشفى الجهراء الذي يخدم تقريبا أكثر من 600 ألف نسمة ما بين مواطنين ومقيمين يقدم الخدمة لهذه الأعداد من خلال عيادتين في قسم طوارئ الباطنية بهذا الصرح الطبي الكبير، واحدة منهما لكبار السن، والأخرى تستقبل جميع المرضى، ، كذلك الحال لأقسام الجراحة والعظام والأنف والحنجرة والعيون التي تعمل بغرفة طوارئ واحدة.
والمأمول من وزارة الصحة معالجة هذا الوضع، ومعرفة آلية توزيع الأطباء في هذا الأقسام وكيف تتم، وعلى ماذا تستند في ظل هذا العدد الكبير من المراجعين، والعمل سريعا على زيادة أعداد الأطباء في تلك العيادات، وإعادة النظر في توزيعهم على هذا القسم المهم الذي يعتبر الخط الأول للمستشفى، كما نأمل على مدير منطقة الجهراء ومدير المستشفى النزول للميدان، ومشاهدة الوضع بأعينهم، والتعرف على حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي، وبحث هذه المشكلة على طاولة النقاش لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة خدمة للمرضى في هذه المحافظة، ومنا إلى من يهمه الأمر.
نقطة أخيرة : يفتتح وزير الصحة خلال الأسبوع الجاري فرع المجلس الطبي في محافظة الجهراء الكائن بمبنى العيادات الخارجية، وهذه خطوة يشكر عليها المسؤولون في الوزارة، وقد سبق أن طالبنا الوزارة، بعد الضغط على المركز الوحيد آنذاك في منطقة الصباح الصحية، في عهد وزراء سابقين بالإسراع في فتح مراكز أخرى لتخفيف الضغط على الخدمات، إضافة إلى التسهيل على المراجعين لإكمال إجراءات تعيينهم بكل يسر وسهولة.
وزارة الصحة وضعت المقترح بعين الاعتبار، وقامت بداية بافتتاح مركز «الفنيطيس»، وذلك لخدمة المواطنين من قاطني محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وحاليا تستعد لافتتاح مركز آخر مساند في محافظة الجهراء لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة والقريبين منها، وهذا الافتتاح سيسهم بلا شك في التسهيل على المواطنين والمقيمين لإجراء معاملاتهم داخل نطاق محافظتهم، وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة الماضية لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الكويت.

[email protected]

MENAFN26032024000130011022ID1108024189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث