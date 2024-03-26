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غبقة الصيادلة والمؤتمر العام

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الجمعية الصيدلية الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية للصيادلة يوم الثلاثاء الماضي، 9 رمضان 1446هـ، وسط الأجواء المباركة الفضيلة والأمسية المطرية، حيث تجمع الصيادلة في مكان الغبقة تزفهم أسراب الليالي المباركة.
بدأنا ليلتنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخللتها بعد ذلك عدة فعاليات جميلة، أولاها تكريم الصيادلة المشاركين في المؤتمرات الخارجية، سواء كمتحدثين أو منظمين، وآخرها وهو الأهم بالنسبة لي والذي تشرفت أنا شخصيا بالإعلان عنه، هو إعلان مؤتمر الصيدلة القادم KPAC الذي سيقام في الأول من مايو المقبل، وهو المؤتمر الذي سيكون مميزا لنا، لأنه بدأ كفكرة منذ أكثر من سنة، وبدأنا العمل عليه من حينها، وكل القائمين عليه هم شباب صيادلة وهو أمر تعمدناه، لنبين ونبرز دور الصيدلي الكويتي الذي يستطيع عمل المستحيل.
ومؤتمر KPAC يهتم بكل ما يتعلق بالصيدلة، ولا يركز على فرع معين، بل كل جوانب تخصص الصيدلة سلطنا الضوء عليها، سيكون هناك متحدثون وضيوف من الخارج بإذن الله، وهي فرصة مناسبة للاحتكاك بالخبرات الأجنبية والعقول العلمية الأخرى، حيث إن المؤتمرات والملتقيات العلمية تخلق أجواء علمية من شأنها أن تضيف لمن يود الاستزادة وأهم ما فيها الالتقاء بالعلماء والأكاديميين، اللقاءات التي من شأنها أن تضيف للباحثين والمهتمين في هذا المجال العلمي الإنساني.

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