غبقة الصيادلة والمؤتمر العام

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الجمعية الصيدلية الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية للصيادلة يوم الثلاثاء الماضي، 9 رمضان 1446هـ، وسط الأجواء المباركة الفضيلة والأمسية المطرية، حيث تجمع الصيادلة في مكان الغبقة تزفهم أسراب الليالي المباركة.
بدأنا ليلتنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخللتها بعد ذلك عدة فعاليات جميلة، أولاها تكريم الصيادلة المشاركين في المؤتمرات الخارجية، سواء كمتحدثين أو منظمين، وآخرها وهو الأهم بالنسبة لي والذي تشرفت أنا شخصيا بالإعلان عنه، هو إعلان مؤتمر الصيدلة القادم KPAC الذي سيقام في الأول من مايو المقبل، وهو المؤتمر الذي سيكون مميزا لنا، لأنه بدأ كفكرة منذ أكثر من سنة، وبدأنا العمل عليه من حينها، وكل القائمين عليه هم شباب صيادلة وهو أمر تعمدناه، لنبين ونبرز دور الصيدلي الكويتي الذي يستطيع عمل المستحيل.
ومؤتمر KPAC يهتم بكل ما يتعلق بالصيدلة، ولا يركز على فرع معين، بل كل جوانب تخصص الصيدلة سلطنا الضوء عليها، سيكون هناك متحدثون وضيوف من الخارج بإذن الله، وهي فرصة مناسبة للاحتكاك بالخبرات الأجنبية والعقول العلمية الأخرى، حيث إن المؤتمرات والملتقيات العلمية تخلق أجواء علمية من شأنها أن تضيف لمن يود الاستزادة وأهم ما فيها الالتقاء بالعلماء والأكاديميين، اللقاءات التي من شأنها أن تضيف للباحثين والمهتمين في هذا المجال العلمي الإنساني.
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