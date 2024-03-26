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الطيران المدني.. والتفاؤل

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد صدور مرسوم تعيين م.الشيخ حمود المبارك الحمود رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني يملؤنا التفاؤل بأن هناك إنجازات كثيرة ستتحقق، وآمالا واسعة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع لما نعرفه عن الشيخ حمود من روح شبابية محبة للعمل ومتفانية في الإنجاز الذي سيعود بالخير على وطننا الغالي الكويت ومصلحته العامة.
عمل الشيخ حمود وكيلا مساعدا لإدارة الشؤون المالية والقانونية والإدارية في وزارة الداخلية، بمعنى أن لديه الخبرة الكبيرة في التعامل مع الطيران المدني، من جوانبه المالية والقانونية وصولا إلى الفنية والإدارية، وهذه الأمور تعد خطوة موفقة في مسار مستقبل هذا المرفق الحيوي، الذي يعد منفذ الكويت إلى العالم، وواجهة حضارية لها، حيث إن أي زائر لأي بلد أول ما سيقابله هو المطار، ومن ثم سيكون حكمه من خلاله على مستوى هذا البلد ومدى تطوره.
نعم إننا نتفاءل خيرا بتولي الشيخ حمود المبارك رئاسة الإدارة العامة للطيران المدني، كونه شابا ستقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة، من أبرزها التنمية، ومحاربة أي أمور غير قانونية تؤثر على تطور الطيران المدني في الكويت، والمحاولة الجادة في العمل على تجهيز كل المرافق التي تهم مطار الكويت بأساليب علمية وإدارية وفينة سليمة، لتظهر بالصورة الجميلة التي تشرف الكويت، وتجـعلها في مصاف الدول المتقدمة.
كما نسأل الله أن تحيط به البطانة الصالحة التي تسعى إلى التطوير والتفاعل مع كل كبيرة وصغيرة في مجال الطيران المدني، ليكون ذلك نقطة انطلاق إلى مجالات رحبة ووطنية، كي تبدو الكويت في شكلها الحضاري الحقيقي الذي نتباهى به، حيث إن مطار الكويت الدولي يحتاج إلى عمل جاد كي لا يتأخر عن مطارات الدول المجاورة، ولكي يأخذ تصنيفات عالمية مهمة.
نسأل الله التوفيق والسداد لرئيس إدارة العامة للطيران المدني من أجل تحقيق تطلعاته نحو التطوير المنشود.

MENAFN26032024000130011022ID1108024187

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