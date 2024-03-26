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وداعاً بوفهد الرحماني

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بسم الله الرحمن الرحيم (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.
ودعنا قبل أيام المرحوم بإذن الله تعالى أحمد محمود الرحماني، الذي سنفتقده سواء من خلال التواصل معه بالنقال أو اللقاء في مقهى 360 بالزهراء، أو كفريق عسكري متقاعد ببساطته، وكانت الصحبة المرافقة له دائما بحضوره مبتسما، خلوقا حريصا على ثقافته، وصلواته وصيامه، وكل ما يعني من الصفات الإنسانية الحميدة، والتزامه الديني والأخلاقي في حياته المدنية والعسكرية التي لا مجال عنده لتغييرها، كتربيته بصحبة والديه واخوته، رحمة الله عليه.
أما تاريخه وبشهادة مرافقيه فمختصرها عسكريا ومدنيا، أنه كان مثالا في الوفاء للوطن ومواطنيه، حكاما ومحكومين، أبرزها كمثال مع أهل ديرته فترة كارثة الاحتلال البعثي العراقي لهذه الأرض الطاهرة والتي لن نكرر شرحها وطرحها، فتاريخه أجدر بذلـــك عـبر ملاحم وشواهد كما خطها مـــع أهل الكويت خلال فترة الاحتلال، داخل البلاد وخارجها.
كان مثالا في الوطنية والعطاء كما الكثيرين من أبناء الكويت في التواصل مع أهل الداخل ليسجلوا معاني الإخلاص بحروفها المكتوبة بالبذل وبخط اليد.
عاش «بوفهد» ورحل بعد أن ترك كل بصمة وطنية واضحة ضد العدو، وفي تقديم الدعم لأبناء الكويت مع حزمة صحبة الميدان آنذاك حتى يوم التحرير، واستمر في التضحية حتى تقاعده، وقد تم تكليفه بواجبات مدنية لخدمة أهل الكويت حتى يوم تشييعه تحت ثرى الكويت.
تشرفنا بصحبته وتألمنا كغيرنا برحيله ويوم فراقه أسوة بأبطال وطنه الراضين بقضاء الله تعالى.
وكم نتمنى أن يتم إطلاق اسمه على إحدى المنشآت العسكرية، أو على طريق مدني مهم ليتذكره الجميع من أهل «الديرة»، تكريما له ولأهله ولجميع أبناء الكويت المخلصين الذين يشكلون نسيج هذا الوطن العزيز.
و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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