Tuesday, 26 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدنيا

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدنيا هي الشغل الشاغل للسواد الأعظم من الناس، مع أنها مثل «الحية» ملمسها لين والسم الناقع في أنيابها، ونحن نعلم تمام العلم أن الدنيا ظل زائل، والآخرة هي القرار، لذا تجد المؤمن في جهاد معها وصبر ومصابرة حتى يفارقها، والـــعاقبة للمتقين، تأملوا ما تقول لنا الدنيا على لســـان الشاعر عبدالواحد بن نصر المخزومي:
هي الدنيا تقول بملء فيها
حذارِ حذارِ من بطشي وفتكي
ولا يغرركم حسن ابتسامي
فقولي مضحك والفعل مبكي
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: «من لم يكن غنيا عن الدنيا فلا دنيا له».
ويقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «ما أحد أصبح في هذه الدنيا إلا وهو ضيف، وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مردودة، ولنا في السلف الصالح القدوة الحسنة فقد أهانوا الدنيا ولم تكن أكبر همهم، ولم يغرهم متاعها ودورها وزخرفها وقصورها، فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصعد المنبر، وهو خليفة يجبى له خراج مصر والشام والعراق واليمن والحجاز وغيرها، وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة، ولو تمزق جيب أحدنا لخجل أن يذهب إلى المسجد وعاد إلى المنزل وغير ملابسه وعاد ثانية، والحق أن الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما ونحن بالخيار، وكأننا في أضغاث أحلام، فسنيننا تجري بنا إلى آجالنا لا تلوي على شيء، والدنيا إذا كانت هم المرء فرقت بينه وبين خالقه. يقول الحسن البصري في ذلك: من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه.
وما الدهر والأيام إلا كما ترى
رزية مال أو فراق حبيب
وإن امرأً قد جرب الدهر لم يخف
تقلب حاليه لغير لبيب
إن يسير الدنيا وللأسف يشغل المسلم عن كثير الآخرة. يقول الفضيل بن عياض، قيل: يا موسى أيحزن عبدي المؤمن أن أزوي عنه الدنيا وهو أقرب له مني؟ ويفرح أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني.
نسأل الله حسن الخاتمة.
ودمتم سالمين.

MENAFN26032024000130011022ID1108024185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث