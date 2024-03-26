Tuesday, 26 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قيادة حكيمة وعادة كريمة

3/26/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأسبوع الماضي قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بزيارات إلى رجالات القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن والإطفاء. تلك العادة السنوية الكريمة لأمراء دولتنا هي تأكيد على ما تحظى به هذه المؤسسات من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة، التي جبلت على التواصل كرما وعلى التواضع خلقا.
وقد وجه سموه حفظه الله نصائح وتوجيهات وتطلعات وتذكيرا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمؤسسات العسكرية بغية تطوير أدائها ورفع قدراتها ومساندة ودعم رجالاتها.
كما ثمن سمو الأمير في زيارته لـ «الداخلية» جهود منتسبي الوزارة وأدوارهم الكبيرة في حفظ أمن الوطن وتحقيق الأمان لأهله الطيبين ومن يقيم على أرضه المضيافة، ووجه سموه الى أهمية المضي في التحول الرقمي إلى جانب المطالبة بالاستمرار في تحديث المنظومة الأمنية وتطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وأمانه والحرص على إظهار الوجه الحضاري لبلدنا، كما ثمن سموه حفظه الله دور رجال الأمن الكبير في تأمين الاحتفالات الوطنية الأخيرة.
ولا شك أن إشادة سموه بدور رجالات الداخلية في الاحتفالات الوطنية، وخروجها بالصورة التي ننشدها جميعا، جاءت تعبيرا عما بداخل المواطنين تقديرا للجهود الأمنية والتنظيم والانتشار الجيد، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في ظهور الاحتفالات بالصورة التي ننشدها منذ سنوات مضت كانت تشهد فيها الاحتفالات خروجا عن القانون وتجاوزه وإلحاق الأذى ببعض المحتفلين بإلقاء بالونات المياه وغيرها.
توجيهات سموه بتطبيق القانون بمسطرة واحدة تعني أن أي تجاوز من كائن من كان لابد أن يقابل بعقاب مستحق حسب القانون، وبلا تفرقة بين الجميع.
دعوة سموه في هذا الشأن أخذت حيز التنفيذ باجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين، حيث تم التشديد فيه على تطبيق القانون على الجميع والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه إلى جانب التنويه على ضرورة اتباع وكلاء سياسة الباب المفتوح.
وسياسة الباب المفتوح يجب ألا تفهم أنها مدخل لتجاوز القانون، بل إنها من أهم عوامل نجاح القيادي بمتابعة احتياجات المراجعين، وتذليل المعوقات أمامهم ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بقيم العدل والمساواة، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: أبارك للإخوة الأفاضل اللواء بدر البالول واللواء حمد المنيفي واللواء يوسف الخدة واللواء الشيخ فواز الخالد واللواء مجبل بن شوق واللواء علي العدواني تعيينهم وكلاء مساعدين في وزارة الداخلية، ندعو الله العلي القدير لكم بالتوفيق وأن يعينكم على مجابهة المشكلات والصعاب، فاستقرار الوطن وأمنه مسؤولية مصيرية تفرض علينا جميعا حماية هذه الأرض الطيبة من أجل استمرار مسيرة البناء وإعلاء مكانة الكويت. حفظ الله الكويت من كل مكروه.

MENAFN26032024000130011022ID1108024184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث