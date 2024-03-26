ما هو اسم مبابي الحقيقي الكامل؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ويظهر اسم مبابي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض البطاقة القديمة للاعب واسمه في لعبة FIFA EA SPORTS.



وأظهرت بطاقته الأساسية في بداية ذلك العام أنه لاعب أيسر ذو بطاقة فضية مشتركة حاصلة على تصنيف 71 باسم لوتين.



وكشفت إحصائيات مبابي في ذلك الوقت أنه يتمتع بسرعة 81، وهي قيمة منخفضة بشكل لا يمكن تصوره الآن، وكان مستوى التسديد 64، و65 للتمرير، و74 للمراوغة، و39 في الدفاع، وقدرته البدنية 62.



لكن في الوقت الحالي هو مهاجم ذهبي نادر حاصل على تصنيف 91 في FIFA EA SPORTS، مع 97 للسرعة، و90 للتسديد، و80 للتمرير، و92 للمراوغة، و36 للدفاع و78 للقوة البدنية.