إيقاف لاعب برازيلي لمدة عامين بسبب الاحتيال على فحص للمنشطات

MENAFN - Alghad Newspaper)واتهم غابيغول (27 عاما) بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان/أبريل الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.



ووفقا لوكالة الانباء الالمانية فقد لفت باربوسا الأنظار إلى نفسه عبر سلوكه المريب خلال الاختبار المفاجئ للكشف عن المنشطات في الثامن من نيسان/أبريل 2023، قبل يوم واحد من خوض فريقه فلامنغو مباراة في دوري ولاية ريو دي جانيرو حيث تجاهل بشكل كبير مسؤولي مكافحة المنشطات الذين حضروا لإخضاع اللاعبين إلى الاختبارات، ثم أجرى الاختبار بعد ساعات من خضوع زملائه للاختبار.



واستند محامو باربوسا إلى أن العينة التي سحبت من موكلهم في ذلك الوقت كانت نظيفة وأشاروا إلى أن السلوك غير الودي تجاه المسؤولين لا يعني أنه تورط في واقعة خداع .



وبإمكان باربوسا الاستئناف ضد العقوبة التي ستحرمه من ممارسة النشاط الكروي حتى 25 نيسان/ أبريل 2025.