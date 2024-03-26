مذكرة اعتقال بحق رئيس الاتحاد الإسباني السابق



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مذكرة الاتهام الخاصة بروبياليس المتواجد حاليا في جمهورية الدومينيكان التي ليس لديها معاهدة تسليم للمطلوبين مع إسبانيا، تتعلق بمخالفات مزعومة داخل الاتحاد.



وكانت الشرطة الإسبانية داهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممتلكات أخرى، اليوم، منها منزل روبياليس، وأوقفت 7 أشخاص.



وذكرت تقارير إخبارية أن التحقيقات تتعلق بالاشتباه في الفساد وغسل أموال في العقود المشبوهة خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني.



من جانبه أصدر الاتحاد الإسباني بيانا على موقعه الرسمي بالإنترنت قال فيه: "عرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعاون الكامل مع قوات وهيئات الدولة، وكذلك وزارة العدل، بعد تفتيش مقره الرئيسي؛ واختار الشفافية المطلقة في المؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا".



وتابع: "وبهذا المعنى، فهو يرى أنه لا بد من التوصل إلى النتائج النهائية في التحقيق الجاري".



وأضاف: "ويبدي الاتحاد قلقه العميق إزاء الأحداث التي وقعت اليوم ويدعو إلى تقديم كل الشفافية الممكنة، واحترام القيم التي تمثلها كرة القدم والتي يجب على قادتها الدفاع عنها، ويجب أن يكونوا قدوة للمجتمع".



وقدم روبياليس استقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد ثلاثة أسابيع من أزمة نشبت إثر تقبيله لاعبة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو من شفتيها، خلال تواجدهما على منصة التتويج بمونديال السيدات، رغم أنّه صرح في ما بعد أن الواقعة حصلت "بالتراضي".