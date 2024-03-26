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نصار : تكريم الملك للمنتخب الوطني يجسد أهمية الرياضة

3/26/2024 2:36:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكدت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، أن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لنشامى المنتخب الوطني ومنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، جسّد أهمية الرياضة والرياضيين كلبنة أساسية في المجتمع الأردني.
وبينت نصار أن تكريم جلالة الملك للاعبي ومدربي المنتخب الوطني، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية يشكل حافزا ودافعا للبقاء في القمة، وحصد المزيد من الإنجازات.
أضافت: نقف اليوم بعز وشموخ ونحن نشاهد سيد البلاد يقدم أغلى الميداليات على قلوبنا جميعا، لثلة من اللاعبين الذين خلدوا أفضل إنجاز للكرة الأردنية، تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023.
شكلت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني المعبرة والصادقة، خارطة الطريق لنا جميعا في المرحلة المقبلة، التي تتطلب منا جميعا المزيد من العمل للبناء على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.
الإنعام على للاعبي المنتخب الوطني بهذا التكريم الملكي، كان له الأثر الكبير في نفوسهم ومنحهم أعظم تقدير ممكن أن يحصل عليه أي رياضي أو لاعب كرة قدم، ويدفعهم لمواصلة تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير الأردنية.
ما حظي به المنتخب الوطني من تكريم ملكي ودعم استثنائي، بعد بطولة كأس آسيا، يبعث برسالة إلى كافة القطاعات بضرورة مواصلة الالتفاف، وتكاتف الجميع حول المنتخب الوطني، وتقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة كرة القدم.

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