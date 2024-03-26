هذه هي الطريقة الصحيحة لوضع بخاخ الأنف المضاد للحساسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الدكتور تورستن تسوبيربير إن بخاخ الأنف المحتوي على الكورتيزون يساعد في تخفيف متاعب مرضى حساسية حبوب اللقاح، حيث يعمل الكورتيزون على علاج الالتهاب والتورم اللذين يؤديان إلى انسداد الأنف، مما يساعد على التنفس بعمق مجددا.
وأوضح اختصاصي الحساسية الألماني أنه ينبغي وضع بخاخ الأنف المحتوي على الكورتيزون بطريقة صحيحة كي يؤتي مفعوله المرجو، إذ ينبغي لهذا الغرض رشه بشكل مائل باتجاه الأنف، حيث توجد هناك مداخل الجيوب الأنفية، وهي المواضع التي تتعرض للالتهاب والتورم لدى مرضى حساسية حبوب اللقاح.
ومن ناحية أخرى، أشار تسوبيربير إلى أن بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، والتي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تعد حلا مؤقتا لعلاج انسداد الأنف المستمر، بسبب حساسية حبوب اللقاح، إذ ينبغي استخدامها لمدة لا تزيد على يومين إلى 3 أيام فقط، وذلك تجنبا لخطر الاعتياد عليها. الألمانية
MENAFN26032024000072011014ID1108024177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.