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هذه هي الطريقة الصحيحة لوضع بخاخ الأنف المضاد للحساسية

3/26/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الدكتور تورستن تسوبيربير إن بخاخ الأنف المحتوي على الكورتيزون يساعد في تخفيف متاعب مرضى حساسية حبوب اللقاح، حيث يعمل الكورتيزون على علاج الالتهاب والتورم اللذين يؤديان إلى انسداد الأنف، مما يساعد على التنفس بعمق مجددا.

وأوضح اختصاصي الحساسية الألماني أنه ينبغي وضع بخاخ الأنف المحتوي على الكورتيزون بطريقة صحيحة كي يؤتي مفعوله المرجو، إذ ينبغي لهذا الغرض رشه بشكل مائل باتجاه الأنف، حيث توجد هناك مداخل الجيوب الأنفية، وهي المواضع التي تتعرض للالتهاب والتورم لدى مرضى حساسية حبوب اللقاح.

ومن ناحية أخرى، أشار تسوبيربير إلى أن بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، والتي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تعد حلا مؤقتا لعلاج انسداد الأنف المستمر، بسبب حساسية حبوب اللقاح، إذ ينبغي استخدامها لمدة لا تزيد على يومين إلى 3 أيام فقط، وذلك تجنبا لخطر الاعتياد عليها. الألمانية

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