

ما هو عيد المساخر عند اليهود؟

يُعد "عيد المساخر" أو (بوريم) بالعبرية، من أكثر الأيام شعبيةً في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم الاحتفال فيه بذكرى هزيمة اليهود لأعدائهم بمملكة فارس في القرن الـ5 قبل الميلاد.











ووفقاً للمعتقدات اليهودية، يخلّد عيد المساخر الأحداث التي تم ذكرها في "سِفر إستير" من الكتاب المقدس. وفي الآية 8 من الإصحاح الثالث في السِّفر المذكور، يقول هامان حجي، كبير الوزراء في الإمبراطورية الفارسية، لملك فارس أحشويروش إنه هناك "شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون بسنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم".



وتابع هامان وفقاً لليهودية بقوله: "إذا حسُن عند الملك، فليكتب أن يُبادوا". وبمبادرة هامان صدر أمر بذبح جميع اليهود في الإمبراطورية الفارسية، ولكنه يُقال في سفر أستير بعد ذلك إن مؤامرة هامان أُحبطت و"كان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة.. وولائم ويوم طيب".



إذ تدخل مستشار الملك، موردخاي، وابنة أخيه إستير، وساهما في تغيير هذا الحكم، حتى صعدت إستير إلى العرش بزواجها من الملك وإخفاء هويتها اليهودية. وبعد الكشف عن أنها يهودية وأنها ستكون واحدة من القتلى في مؤامرة هامان، أقنعت إستير الملك بوقف تدمير شعبها.



وفي الفصل الكامل الأخير، يعرض الكتاب تفاصيل قيام اليهود بقتل 75 ألف فارسي في رد فعل انتقامي. وتنتهي القصة بإعلان موردخاي وإستير عن إقامة عيد للشعب اليهودي احتفالاً بخلاصهم من الإبادة.



ومن هذا المنطلق يتم الاحتفال باليوم باعتباره انتصاراً لليهود وإعلاناً للنجاة، وعادة ما يرتبط بالعطلات والمراسم الاحتفالية الكرنفالية والإفراط في الشراب، وتتخذه جماعات الهيكل منطلقاً لتعبئة جمهورها استعداداً للاستفزازات الكبرى في عيد الفصح اليهودي.



وعادة ما يحتفل ساكني المدن المحاطة بالأسوار مثل القدس وعكا في يوم مختلف عن ساكني المدن الأخرى، ويرجع ذلك وفقاً للمعتقد اليهودي لأن اليهود في شوشان (إحدى عواصم الإمبراطورية الفارسية) منحوا يوماً إضافياً للقتال، وبالتالي فهم يحتفلون في يوم إضافي عن غيرهم.



اعتداءات اليهود على البلدات القديمة في أعيادهم الدينية

ومثلما حدث من اقتحامات يوم الأحد 24 مارس/آذار الجاري للمسجد الأقصى، غالباً ما ارتبطت الأعياد اليهودية بمحاولات المستوطنين اقتحام المسجد والحرم الإبراهيمي وشوارع البلدات القديمة.



إذ لطالما تزامنت مسيرات وفعاليات الاحتفالات الدينية اليهودية في القدس المحتلة بمناوشات واعتداءات الإسرائيليين على سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على حدٍّ سواء، وذلك في استغلال من الجماعات المتطرفة لتلك المناسبات لفرض المزيد من السيطرة على المنطقة المقدسة.



وحول ذلك صرّح أستاذ دراسات بيت المقدس في جامعة "إسطنبول 29 مايو/أيار" عبد الله معروف، بأن مطلب الجماعات المتطرفة الأساسي هو تخصيص المسجد الأقصى لهم فقط، ضمن محاولاتهم لفرض تقسيم المسجد زمانياً، على غرار ما يحدث في الأعياد الإسلامية من إغلاق باب المغاربة في وجه المستوطنين المقتحمين.



وأضاف معروف -مسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى- أن خطورة مواسم الأعياد تكمن في محاولة الجماعات المتطرفة وتيار الصهيونية الدينية جعلها نقاطاً مركزية لإجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية بالمسجد الأقصى، عبر فرض مجموعة من الطقوس أبرزها النفخ في البوق والاقتحام بملابس "التوبة" الدينية الخاصة، وتقديم القرابين النباتية.



بدوره، أكد الباحث المقدسي، جمال عمرو، أن "الاحتلال يستعمل أعياده غطاءً للتصعيد ضد المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك" بشكل مستمر. وأشار إلى أن "حكومة الاحتلال تصعّد من ممارساتها وانتهاكاتها ضد المقدسيين تحت حجة العبادة اليهودية، وما يجري هو ليس مجرد زيادة في أعداد المقتحمين فحسب، بل هناك تصاعد واضح في أداء الطقوس الدينية التوراتية اليهودية علناً وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال". عربي بوست

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