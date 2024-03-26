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12 شيئا يبدأ الناس بالتخلي عنها كلما تقدموا في السن

3/26/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر موقع "إنفستد واليت" الأمريكي تقريرا استعرض فيه الأشياء التي يبدأ الناس بكرهها كلما تقدموا في العمر مثل الضوضاء والأماكن المزدحمة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تقدم الناس في السن غالبًا ما يجدون أن ما يحبونه وما يكرهونه يتغير بطرق مدهشة. فما كان يجلب الفرح والإثارة في السابق قد يثير في الوقت الراهن الانزعاج والإحباط. يعد هذا التطور الطبيعي للتفضيلات جانبًا شائعًا من الشيخوخة مدفوعًا بتغيّر الأولويات والتجارب..

1. الأماكن الصاخبة
في سنوات شبابهم، يميل العديد من الأفراد إلى البيئات الصاخبة مثل الحفلات الموسيقية والحفلات المزدحمة. لكن مع التقدم في العمر، فإنهم غالبًا ما يجدون أنفسهم أقل إقبالا على الأماكن الصاخبة. يمكن أن تصبح الثرثرة المستمرة والموسيقى الصاخبة من الأمور المربكة، ما يدفع الأفراد الأكبر سنًا إلى تفضيل الأماكن الأكثر هدوءًا.

2. الدراما والثرثرة
ربما النميمة والدراما من الأمور المسلية في فترات الشباب، لكن الكثير من الناس يشعرون بالضجر من هذه الديناميكيات الاجتماعية مع تقدّمهم في السن. ويمكن أن تتحول الإثارة التي كنا نشعر بها إزاء النميمة أو المواقف الدرامية إلى شعور بالإزعاج وحتى الإجهاد. وغالبًا ما يسعى الأفراد الأكبر سنًا إلى علاقات أكثر سلمية وخالية من الدراما.

3. السهر لوقت متأخر من الليل
مع التقدم في العمر، تتغيّر أجسادنا وأنماط نومنا. يصبح السهر لوقت متأخر من العادات الأقل جاذبية ويكون للرغبة في النوم الجيد ليلاً الأسبقية على السهرات الليلية أو السهر لساعات متواصلة وتصبح أوقات النوم المبكرة عادة ثمينة.

4. الوجبات السريعة
في سنوات الشباب، ربما تكون مطاعم الوجبات السريعة عنصرًا أساسيًا في نمط الحياة.

لكن مع تقدم الناس في السن، غالبًا ما يصبح الأشخاص أكثر وعيًا بصحتهم لذلك تتضاءل جاذبية الأطعمة الدهنية والمعالجة ويميلون إلى اختيار وجبات صحية مطهوة في المنزل. وتصبح الرغبة في اتباع نظام غذائي مغذ ومتوازن أكثر وضوحا.

5. العلاقات المليئة بالدراما
في شبابهم، ربما انجذب بعض الأشخاص إلى العلاقات العاطفية المضطربة. لكن مع تقدمهم في السن، قد يميلون إلى تقدير الاستقرار والسلام في حياتهم الشخصية. يمكن أن تكون العلاقات المليئة بالدراما، التي تتميز بالتقلبات المستمرة، مرهقة عاطفيًا. لذلك يُفضل العديد من الأفراد الأكبر سنًا العلاقات المتناغمة والمتوازنة.

6. الإفراط في استخدام التكنولوجيا
مع تطوّر التكنولوجيا بسرعة على مرّ السنين، يجد بعض الأفراد الأكبر سنًا أنفسهم مستائين بشكل متزايد من وجودها في كل مكان. قد يبدأون بالامتعاض من الحاجة المستمرة للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والإشعارات لتصبح الرغبة في التفاعل المباشر والتخلص من السموم الرقمية أكثر وضوحًا.

7. الأنشطة البدنية الشاقة
مع تقدّم الأشخاص في العمر، تتعرض أجسادهم بشكل طبيعي للتغيرات، وقد يجدون أنه لم يعد بإمكانهم المشاركة في الأنشطة ذاتها التي تتطلب جهدًا بدنيًا والتي كانوا يستمتعون بها من قبل.

قد تتضاءل جاذبية الرياضات الخطرة، أو التدريبات عالية الكثافة، أو الهوايات التي تتطلب جهدًا بدنيًا.

في المقابل، قد ينجذب الأشخاص مع التقدم في العمر نحو الرياضات الأكثر لطفًا التي تناسب قدراتهم البدنية بشكل أفضل.

8. اتباع الموضة
غالبًا ما يتابع الشباب أحدث الاتجاهات في الموضة والموسيقى والثقافة. ومع تقدم الأفراد في العمر، فقد يبدأون بفقدان الاهتمام بمواكبة ما هو "رائع" أو "عصري". قد يستبدل بالرغبة في التوافق مع الاتجاهات الرائدة المزيد من تقدير الاتجاهات الكلاسيكية.

9. الضوضاء المفرطة
مع تقدم الأشخاص في العمر، غالبًا ما يجدون أنفسهم أكثر حساسية للضوضاء المفرطة. وقد تدفعهم هذه الحساسية المتزايدة للضوضاء إلى البحث عن بيئات أكثر هدوءًا يمكنهم فيها العثور على السلام والهدوء.

10. جداول زمنية محمومة ومتسارعة
خلال فترة الشباب، يتبنى العديد من الأفراد أنماط حياة مزدحمة ومحمومة. لكن مع تقدمهم في السن، غالبًا ما يطورون نفورًا من كثرة الالتزامات فتصبح الرغبة في الحصول على وتيرة حياة أكثر استرخاءً وبطءًا أكثر جاذبية.

11. التنقلات الطويلة
يمكن أن تصبح الرحلات الطويلة والمضجرة إلى العمل أو الأنشطة اليومية الأخرى مصدرًا للإحباط مع التقدم في العمر. ربما لم تعد الساعات التي يقضونها في وسائل النقل العام مقبولة، وقد يبحثون عن طرق لتقليل هذه الرحلات التي تستغرق وقتًا طويلاً أو يتخلون عنها مطلقا.

12. المادية المفرطة
ربما تكون الممتلكات المادية من الأشياء المثيرة خلال سنوات الشباب، إلا أن الكثير من الناس يبدأون بكره المادية المفرطة مع تقدمهم في السن، وغالبًا ما يمنحون الأولوية للتجارب والعلاقات الحقيقية على حساب الركض وراء تجميع الثروة.

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