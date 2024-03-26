هل يؤدي الفقر لتسريع شيخوخة الدماغ؟



ويتكون الدماغ بشكل أساسي من مادتين، وهما المادة البيضاء والمادةالرمادية، وبينما تنخفض مستويات "المادة البيضاء" مع تقدم العمر، فيبدو أنالعيش في "فقر يسرع هذه العملية".



وتستند نتائج إلى تحليل 751 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 91 عاما،أجراها فريق من الباحثين من جامعة لوزان وجامعة جنيف في سويسرا، وفق موقع "ساينس أليرت".



ما هي المادة البيضاء؟



والمادة البيضاء هي نسيج يُغطي الأجزاء العميقة من الدماغ، ويتكون منألياف عصبية تسمى المحاور العصبية التي تربط ما بين الخلايا العصبية.



وتعتبر المادة البيضاء ضرورية جدا عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائلوالإشارات حول الدماغ، وكميتها المتوفرة لها تأثير على القدرة الإدراكية.



وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وبعض المشكلات الصحيةالرئيسية، وجدت الدراسة أن أولئك الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة أظهرواالمزيد من علامات شيخوخة المادة البيضاء في أدمغتهم في فحوصات التصويربالرنين المغناطيسي.



وسجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يعيشون في الأسر الأكثر ثراء.



ما علاقة الفقر بالتدهور المعرفي؟



وقال الباحثون إن "العيش في فقر أو التعرض للحرمان الاجتماعي والاقتصاديالمزمن"، كان مرتبطا منذ فترة طويلة بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفيبشكل أسرع.



ووجد العلماء أن عدد الألياف المتفرعة من كل خلية عصبية "كثافةالعصبونات"، ومدى الطبقة الواقية على هذه الألياف "تكوين الميالين"، يبدوأنه يساهم في حدوث المزيد من الانهيار السريع في الخلايا العصبية والمادةالبيضاء.



ولم يكن لهذه العلامات الخاصة بشيخوخة الدماغ في المادة البيضاء تأثيرسلبي كبير على الأداء المعرفي للأشخاص الذين ينتمون إلى دخل أسري مرتفع.



وكتب الباحثون: "أظهر الأفراد من الأسر ذات الدخل المرتفع أداءً معرفيامحفوظا حتى مع زيادة متوسط الانتشار، أو انخفاض الميالين، أو انخفاض كثافةالخلايا العصبية".



ويبدو أن امتلاك المزيد من المال يعمل كنوع من الحماية ضد التدهورالمعرفي، على الرغم من التغيرات الجسدية التي لوحظت، مما يشير إلى وجودآلية أخرى تلعب دورا يتجاوز التغييرات التي شوهدت حتى الآن، وفق الدراسة.