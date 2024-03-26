هل يؤدي الفقر لتسريع شيخوخة الدماغ؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت "دراسة حديثة " عن وجود صلة بين انخفاض دخل الأسرة والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل الدماغ البشري.
ويتكون الدماغ بشكل أساسي من مادتين، وهما المادة البيضاء والمادةالرمادية، وبينما تنخفض مستويات "المادة البيضاء" مع تقدم العمر، فيبدو أنالعيش في "فقر يسرع هذه العملية".
وتستند نتائج إلى تحليل 751 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 91 عاما،أجراها فريق من الباحثين من جامعة لوزان وجامعة جنيف في سويسرا، وفق موقع "ساينس أليرت".
ما هي المادة البيضاء؟
والمادة البيضاء هي نسيج يُغطي الأجزاء العميقة من الدماغ، ويتكون منألياف عصبية تسمى المحاور العصبية التي تربط ما بين الخلايا العصبية.
وتعتبر المادة البيضاء ضرورية جدا عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائلوالإشارات حول الدماغ، وكميتها المتوفرة لها تأثير على القدرة الإدراكية.
وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وبعض المشكلات الصحيةالرئيسية، وجدت الدراسة أن أولئك الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة أظهرواالمزيد من علامات شيخوخة المادة البيضاء في أدمغتهم في فحوصات التصويربالرنين المغناطيسي.
وسجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يعيشون في الأسر الأكثر ثراء.
ما علاقة الفقر بالتدهور المعرفي؟
وقال الباحثون إن "العيش في فقر أو التعرض للحرمان الاجتماعي والاقتصاديالمزمن"، كان مرتبطا منذ فترة طويلة بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفيبشكل أسرع.
ووجد العلماء أن عدد الألياف المتفرعة من كل خلية عصبية "كثافةالعصبونات"، ومدى الطبقة الواقية على هذه الألياف "تكوين الميالين"، يبدوأنه يساهم في حدوث المزيد من الانهيار السريع في الخلايا العصبية والمادةالبيضاء.
ولم يكن لهذه العلامات الخاصة بشيخوخة الدماغ في المادة البيضاء تأثيرسلبي كبير على الأداء المعرفي للأشخاص الذين ينتمون إلى دخل أسري مرتفع.
وكتب الباحثون: "أظهر الأفراد من الأسر ذات الدخل المرتفع أداءً معرفيامحفوظا حتى مع زيادة متوسط الانتشار، أو انخفاض الميالين، أو انخفاض كثافةالخلايا العصبية".
ويبدو أن امتلاك المزيد من المال يعمل كنوع من الحماية ضد التدهورالمعرفي، على الرغم من التغيرات الجسدية التي لوحظت، مما يشير إلى وجودآلية أخرى تلعب دورا يتجاوز التغييرات التي شوهدت حتى الآن، وفق الدراسة.
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