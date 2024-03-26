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تعزيزات أمنية.. كل ما تريد معرفته عن تحديث IOS 17.4.1 الجديد

3/26/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في تطور ملحوظ ضمن سلسلة تحديثات نظام التشغيل من Apple، أطلقت الشركة أخيراً الإصدار iOS 17.4.1، الذي يمثل خطوة جبارة نحو إثراء وتعزيز تجربة المستخدمين لأجهزة iPhone. هذا التحديث، الذي يجمع بين التحسينات الأمنية المتقدمة والميزات الجديدة المبتكرة، يسلط الضوء على الجهود المتواصلة للشركة في تحقيق أعلى مستويات الأداء والأمان.
حسب موقع "forbes" الأمريكي مع إطلاق تحديث iOS 17.4.1، تستمر Apple في التزامها بتحسين أداء وأمان أجهزة iPhone، وهو ما يتضح من خلال التصريح المقتضب الذي أصدرته عند الإعلان عن هذا التحديث. بينما تبقى تفاصيل التحسينات المحددة والثغرات الأمنية التي تمت معالجتها غير مفصح عنها بالكامل، فإن الإشارة إلى إصلاح الأخطاء والتحديثات الأمنية يعزز الأهمية البالغة لتثبيت هذا التحديث لجميع مستخدمي iPhone.

يشمل تحديث iPadOS 17.4.1 أيضاً إصلاحات مهمة، مثل معالجة خطأ مسح رمز الاستجابة السريعة، وهو ما يبرز جهود Apple في تحسين الأداء والأمان عبر جميع أجهزتها، بما في ذلك أجهزة iPad.

منذ الانتقال إلى iOS 17.4، واجه العديد من مستخدمي iPhone مشكلات مختلفة، والتي كانت أبرزها مشكلة استنزاف البطارية بشكل ملحوظ. يُعد هذا النوع من المشكلات مزعجاً للمستخدمين ويؤثر على الاستخدام اليومي للجهاز، ما يجعل التحديث إلى iOS 17.4.1 ضرورياً لتجنب هذه المشكلات وتحسين تجربة المستخدم.

التعزيزات الأمنية في IOS 17.4.1
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمان والخصوصية لمستخدمي أجهزة iPhone، قدمت Apple في تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التعزيزات الأمنية الرائدة التي تمثل قفزة نوعية في عالم الأمان الرقمي. ومن بين هذه التعزيزات، يبرز بشكل خاص تقديم حماية كمومية لتطبيق iMessage، ما يضع Apple في طليعة الشركات التي توفر مستويات أمان غير مسبوقة ضد التهديدات المحتملة في عصر الحوسبة الكمومية.

تأتي الحماية الكمومية "كمجال متعدد التخصصات يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات التي تستخدم ميكانيكا الكم بهدف حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية" في تطبيق iMessage كاستجابة للتطورات الهائلة في مجال الحوسبة الكمومية، والتي يُتوقع أن تقدم تحديات أمنية جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بتشفير المعلومات وحمايتها. تشفير الرسائل الكمومي يضمن أن البيانات المشفرة باستخدام التقنيات الحالية ستظل آمنة حتى في مواجهة القدرات الحسابية الكبيرة للحاسبات الكمومية. يُعد هذا التحسين خطوة استباقية تهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمستخدمين ضد التهديدات المستقبلية.


التصحيحات الأمنية المتطورة
بالإضافة إلى الحماية الكمومية، شمل تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التصحيحات الأمنية المتطورة التي تعالج الثغرات المكتشفة مؤخراً وتحسن من استقرار النظام ومقاومته للهجمات. تشمل هذه التصحيحات تحديثات على مستوى نواة النظام ومكوناته الأساسية، ما يوفر طبقة حماية إضافية ضد البرمجيات الخبيثة والاختراقات.

تعزيز الخصوصية والأمان على نطاق واسع
تُظهر هذه التحديثات التزام Apple بتعزيز الخصوصية والأمان لمستخدميها على نطاق واسع. من خلال تقديم ميزات مثل الحماية الكمومية لتطبيق iMessage، تؤكد الشركة على أهمية الحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية والحساسة في عالم يزداد تعقيداً من الناحية التكنولوجية. كما تعكس هذه الخطوات رؤية Apple للمستقبل حيث يلعب الأمان والخصوصية دوراً مركزياً في تجربة المستخدم، مؤكدةً على أن الابتكار التكنولوجي يجب أن يواكبه تطور موازٍ في معايير الأمان والحماية.

ميزات IOS 17.4.1 الجديد والتحسينات المبتكرة
تحديث iOS 17.4.1 يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وإثراء تجربة المستخدم، مواصلةً لمسيرة Apple في الابتكار وتحسين الأداء والأمان. هذا التحديث لم يكتفِ بتقديم تحسينات أمنية متقدمة فحسب، بل طرح أيضاً ميزات جديدة وتحسينات مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين.

من بين المميزات المرتقبة في هذا الإصدار الأخير من نظام تشغيل IOS نجد:

دعم سوق التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي
في خطوة استجابة للتشريعات والمعايير الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، فتح iOS 17.4.1 الباب أمام دعم سوق التطبيقات البديلة، ما يسمح للمستخدمين باستكشاف وتحميل تطبيقات من مصادر خارج متجر App Store الرسمي. هذا التحديث يمثل تغييراً مهماً في سياسة Apple السابقة، ويعكس توجه الشركة نحو توفير مزيد من الخيارات والمرونة للمستخدمين، مع الحفاظ على معايير الأمان والجودة.

تحسينات في حماية الجهاز ضد السرقة
مع تزايد القلق بشأن سرقة الأجهزة، يقدم تحديث iOS 17.4.1 تحسينات جديدة في ميزات الأمان المخصصة لحماية الجهاز ضد السرقة. من خلال تعزيز ميزات مثل "البحث عن iPhone" وتحسينات في قفل التنشيط، أصبح من الصعب على اللصوص إعادة استخدام أو بيع الأجهزة المسروقة، ما يوفر طبقة حماية إضافية لمستخدمي أجهزة Apple.

تعزيزات في أداء Siri
Siri، المساعد الصوتي من Apple، شهد تحسينات ملموسة في iOS 17.4.1، مع تحسين قدرته على فهم الأوامر الصوتية وتقديم استجابات أكثر دقة وفائدة. هذه التحسينات تعكس جهود Apple المستمرة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وفعالية.

المشاكل الأولية في النظام الجديد لأبل
على الرغم من التحديثات الكبيرة، لاحظ بعض المستخدمين تحديات تتعلق بأداء النظام وعمر البطارية مع iOS 17.4.1. في هذا السياق، تقدم Apple خيار الرجوع إلى الإصدار iOS 17.4 كحل مؤقت، مشددة على أهمية الحفاظ على التحديثات الأمنية لضمان أمان الأجهزة.

الأجهزة التي لن تُدعم بنظام IOS 17.4.1
ينحصر دعم التحديثات الجديدة في الأجهزة الحديثة، حيث يستثنى من iOS 17 وما بعده الأجهزة الأقدم مثل:

آيفون XS.
آيفون XR.
آيفون 8.
آيفون X.
بالإضافة إلى النسخ الأقدم من الهاتف. -عربي بوست

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