MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد كيفية حدوث العدوى، مع شرح علمي لطريقة تفاعل الجسم مع العدوى، إضافة إلى بيان خصائص الكائنات التي تساعدها على مقاومة آليات الدفاع في الجسم.تعد الجراثيم جزءًا من الحياة اليومية وتوجد في الهواء والتربة والماء وفي أجسامنا. بعض الجراثيم مفيدة وبعض آخر ضار. تعيش العديد من الجراثيم في أجسادنا وعلى أجسادنا دون التسبب في أي ضرر، بل إن بعضها يساعدنا في الحفاظ على صحتنا. كما توجد الجراثيم أيضًا في البيئة. تتضمن أمثلة المصادر البيئية للجراثيم ما يلي: الأسطح الجافة في مناطق رعاية المرضى (على سبيل المثال، قضبان السرير، والمعدات الطبية، وأسطح العمل، والطاولات)، الأسطح الرطبة والبيئات الرطبة والأغشية الحيوية (مثل أبراج التبريد والحنفيات والأحواض والمعدات وأجهزة التهوية)، الأجهزة الطبية (مثل القسطرة وخطوط الوريد)، والغبار أو الحطام المتحلل (على سبيل المثال، غبار البناء أو المواد الرطبة من تسرب المياه)من المعروف أن جزءًا صغيرًا فقط من الجراثيم يسبب العدوى.كيف تحدث العدوى؟هناك ستة عناصر ضرورية لحدوث العدوى تعرف بسلسلة العدوى:



1 - العامل الممرض (Pathogenic microorganism): وهي تشمل العوامل الممرضة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها.



2 - المستودع (Reservoir): وهو المكان الذى تعيش فيه الميكروبات المسببة للمرض وتنمو وتتكاثر وقد يكون الانسان او الحيوان او النبات او التربة او الهواء او الماء أو غير ذلك من المحاليل او الادوات او المعدات المستخدمة فى علاج المريض.



3 - سبل الخروج: (Modes of escape) لا بد لحدوث المرض من خروج العوامل الممرضة من مصدرها ووصولها إلى شخص آخر، وهذا يمكن أن يحدث بعدة طرق: بآليات طبيعية عبر السعال والعطاس وأثناء الكلام، أي شيء يلمس أو يخرج من فم المريض (أيدي، أدوات، إبر ملوثة).



4 - طريق النقل/الانتقال(Mode of transmission) : تنتشر الأمراض بطرق متعددة، منها:

- التماس المباشر: التماس مع أنسجة المريض الملوثة والتي قد تسبب بدورها نفاذ هذه العوامل الممرضة إلى الجسم عبر الجروح والشقوق الصغيرة الموجودة في أيدي أعضاء الفريق الطبي الذين لا يرتدون القفازات.



- التماس غير المباشر: التماس مع الأدوات الملوثة ومعدات وسطوح الأثاث والأيدي.

- العدوى بواسطة القطيرات: وتشمل التماس مع القطيرات الكبيرة (أكبر من ميكرون) في البخاخات والرذاذ الحاوي على عضويات دقيقة.



- الجزيئات المحمولة بالجو: وتشمل التماس مع الجزيئات الصغيرة المحمولة بالجو الحاوية على المتعضيات الدقيقة حيث تبقى متواجدة في جو الغرفة لساعات وقد يتم استنشاقها كما في الكائنات المسببة للسل والحصبة.



5- طريقة الدخول إلى الجسم المضيف (Modes of entry): هناك أربع طرق رئيسية يمكن للمتعضيات الدقيقة من خلالها أن تدخل إلى الجسم: من خلال استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء، من خلال ابتلاع بعض القطيرات، من خلال القطيرات التي تنتشر وقد تصل إلى العينين، الأنف، الفم، وعبر التماس المباشر.



6- المضيف (Host): تشمل العوامل المؤثرة على نشوء العدوى في المضيف الحالة الصحية العامة كوجود الامراض المزمنة والحالة التغذوية.



حتى تتم عملية انتشار المرض يجب أن تُستكمل هذه السلسلة، وعندما نتدخل بأي خطوة من الخطوات ونكسر هذه الحلقة فإننا نوقف السلسلة ونوقف انتشار المرض.



بعد غزو الجسم، يجب أن تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة لتسبب العدوى. يمكن أن يحدث أحد السيناريوهات الثلاثة:



- تستمر الكائنات الحية الدقيقة في التكاثر وتطغى على دفاعات الجسم.

- تتحقق حالة من التوازن مسببة عدوى مزمنة.

- الجسم مع /أو بدون علاج يدمر ويقضي على الكائنات الحية الدقيقة الغازية.



فيما يلي مثال على طريقة تفاعل الجسم مع عدوى فيروسية:

- أثناء فترة الحضانة تتغلغل الخلايا في مواقع العدوى، ويتكاثر الفيروس محليًا داخل الخلايا مسبباً موتها، ويتم تحرير الفيروس ومن ثم انتشاره إلى العقد الليمفاوية القريبة، ويتكاثر الفيروس، ويستمر موت الخلايا



- في حالة المرض الصريح (أي ظهور الأعراض): يتم تحرير الفيروس في مجرى الدم، وانتشاره عن طريق الدم إلى الأنسجة اللمفاوية بشكل عام، يزداد تكرار موت الخلايا الفيروسية، ومن ثم زيادة تحرير الفيروس في مجرى الدم ، وانتشاره بشكل عام في جميع أنحاء الجسم مع ظهور آثار خاصة في الأعضاء والأنسجة التي توجد للفيروس قابلية لإصابتها



هذا هو التطور النموذجي عند الإصابة بعدوى فيروسية. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من العدوى الفيروسية تكون كامنة أو خفيفة سريريًا لأن آليات دفاع الجسم تمنع تكاثر الفيروس وانتشاره. يحدث المرض الصريح الوخيم عندما يكون هناك فيروس عدواني بشكل خاص أو عندما تكون مقاومة الجسم غير كافية، خاصة في العدوى الأولية. وخيرمثال على ذلك هو تقرحات البرد الشائعة في الشفاه والوجه التي يسببها فيروس (herpex simplex)، ففي العدوى الأولية عندما تقوم الأم المصابة بالهربس بتقبيل الرضيع فإن ذلك يؤدي إلى ظهور بثور خفيفة أو غير ملحوظة، ثم يبقى الفيروس كامنًا في الخلايا محليًا غير معدٍ للآخرين، بعد فترة من الوقت تحدث إعادة تنشيط للفيروس حيث قد يحدث تحفيز غير محدد على سبيل المثال عند التعرض لحمامات الشمس مسبباً قروح برد متكررة معدية للآخرين.



ماهي خصائص الكائنات التي تساعدها على مقاومة آليات الدفاع في الجسم؟



1. انتاج السموم والانزيمات:

بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تغزو الجسم تنتج السموم. تحدث بعض الأمراض بسبب السموم التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة خارج الجسم. على سبيل المثال، قد تنتج بكتيريا المكورات العنقودية التي تعيش في الطعام سمًا يسبب التسمم الغذائي عند تناول هذا الطعام، حتى لو تم قتل المكورات العنقودية.

تحتوي معظم السموم على مكونات ترتبط بجزيئات معينة على خلايا معينة (الخلايا المستهدفة). تلعب السموم دورًا رئيسيًا في إحداث بعض الأمراض مثل التيتانوس ومتلازمة الصدمة السامة والتسمم الغذائي والجمرة الخبيثة والكوليرا.



تنتج بعض البكتيريا إنزيمات تكسر الأنسجة، مما يسمح للعدوى بالانتشار عبر الأنسجة بشكل أسرع. تنتج بكتيريا أخرى إنزيمات تسمح لها بالدخول و/ أو المرور عبر الخلايا.



2. تثبيط دفاعات الجسم:

تمتلك بعض الكائنات الحية الدقيقة طرقًا لمنع آليات دفاع الجسم، مثل ما يلي:

التدخل في إنتاج الجسم للأجسام المضادة أو الخلايا التائية (نوع من خلايا الدم البيضاء)، والتي تكون مجهزة بشكل خاص لمهاجمة الكائنات الحية الدقيقة



3. تدمير الأجسام المضادة الواقية:

وذلك بأن تكون الكائنات محاطة بمعاطف خارجية واقية (كبسولات) تمنع خلايا الدم البيضاء من ابتلاع الكائنات الحية الدقيقة على سبيل المثال، فطر (Cryptococcus)، الذي يطور فعليًا كبسولة أكثر سمكًا بعد دخولها إلى الرئتين لغرض محدد وهو مقاومة دفاعات الجسم.



4. إنتاج مواد تقاوم آثار المضادات الحيوية:

يمكن لبعض البكتيريا أن تنتج طبقة تسمى البيوفيلم، تعيش فيها. يساعدهم البيوفيلم على الالتصاق بالخلايا والمواد الغريبة مثل القسطرة الوريدية، ومواد الخياطة، والمفاصل الاصطناعية، والأجهزة التي تحافظ على العظام المكسورة في مكانها (مثل المسامير، والبراغي، والألواح)، والغرسات والأجهزة الطبية. يحمي البيوفيلم البكتيريا من أن تبتلعها الخلايا المناعية ومن قتلها بالمضادات الحيوية.