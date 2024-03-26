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ياسمين صبري: مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة- فيديو

3/26/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حلّتالنجمة المصرية ياسمين صبري ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج"بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاءالعديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء علىجوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة.


وكشفتالفنانة المصرية قصصا مفاجئة عن شخصيتها، حيث أكدت أنها إضافة لأي شخص سوفتتزوجه؛ لأنها تمتلك المقومات التي تستدعي أن تكون كذلك، وفق رؤية الرجلالشرقي.




وبسؤالها عن أن ياسمين صبري ترتدي أغلى الماركات فلماذا تتحدث بأن الأشياء لا تعني لها؟
ردتعلى السؤال بسؤال: "من قال إن الإنسان القريب من ربنا والطيب اللي لا يأذيأحداً يعيش زاهد في الحياة؟"، مضيفة أن النقود جميلة في حال أنها أتتبسلاسة من غير ما أسمته "جري الوحوش"، ومن غير ما تكون "هوس". وأضافت أن"الفلوس تيجي بسلاسو لتمتعني وتجيلي بأفضل وأنقى الطرق".


وتعجب عمرو أديب مؤكداً أن النقود لا تأتي أبداً بسلاسة، بل بكثير من العمل، مشيراً إلى أن "الفلوس اللي بتيجي بسلاسة لا أعرفها".

فأجابت ياسمين بالقول إن تجربتها الشخصية مختلفة، وأن النقود أتتها بأقل مجهود، وهو نوع من أنواع الرزق، بحسب تعبيرها.



وقالتإن ذلك ليس له أي علاقة بأنك تكون مهنياً في عملك وتحترم نفسك، وأن يكون"مجهودك بسيط غير مميت ورزقك كبير"، معترفة أن النقود أتتها بكل سهولة ويسرومؤكدة بالقول: "أنا بنت عملت نفسي بنفسي".



وعنالحب، كشفت ياسمين صبري عن شروطها في اختيار الرجل وما تكرهه فيه. وقالتإنها تحب شخصية الرجل. وقالت إن "الحب بيجي بالعشرة والمعاملة.. مفيش حاجةاسمها حب من أول نظرة.. أنا أحب الطباع والشخصية والاحترام"، مشيرة إلى أنهناك العديد من الأزواج يفتقدون الاحترام لبعضهم بعضا. كما شددت على أنالكذب هو الشيء الذي تكرهه في الرجل، وكذلك الشخص المؤذي.



يذكرأن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمروأديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسمالرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التيواجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".

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