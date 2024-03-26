ياسمين صبري: مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة- فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حلّتالنجمة المصرية ياسمين صبري ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج"بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاءالعديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء علىجوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة.
وكشفتالفنانة المصرية قصصا مفاجئة عن شخصيتها، حيث أكدت أنها إضافة لأي شخص سوفتتزوجه؛ لأنها تمتلك المقومات التي تستدعي أن تكون كذلك، وفق رؤية الرجلالشرقي.
وبسؤالها عن أن ياسمين صبري ترتدي أغلى الماركات فلماذا تتحدث بأن الأشياء لا تعني لها؟
ردتعلى السؤال بسؤال: "من قال إن الإنسان القريب من ربنا والطيب اللي لا يأذيأحداً يعيش زاهد في الحياة؟"، مضيفة أن النقود جميلة في حال أنها أتتبسلاسة من غير ما أسمته "جري الوحوش"، ومن غير ما تكون "هوس". وأضافت أن"الفلوس تيجي بسلاسو لتمتعني وتجيلي بأفضل وأنقى الطرق".
وتعجب عمرو أديب مؤكداً أن النقود لا تأتي أبداً بسلاسة، بل بكثير من العمل، مشيراً إلى أن "الفلوس اللي بتيجي بسلاسة لا أعرفها".
فأجابت ياسمين بالقول إن تجربتها الشخصية مختلفة، وأن النقود أتتها بأقل مجهود، وهو نوع من أنواع الرزق، بحسب تعبيرها.
وقالتإن ذلك ليس له أي علاقة بأنك تكون مهنياً في عملك وتحترم نفسك، وأن يكون"مجهودك بسيط غير مميت ورزقك كبير"، معترفة أن النقود أتتها بكل سهولة ويسرومؤكدة بالقول: "أنا بنت عملت نفسي بنفسي".
وعنالحب، كشفت ياسمين صبري عن شروطها في اختيار الرجل وما تكرهه فيه. وقالتإنها تحب شخصية الرجل. وقالت إن "الحب بيجي بالعشرة والمعاملة.. مفيش حاجةاسمها حب من أول نظرة.. أنا أحب الطباع والشخصية والاحترام"، مشيرة إلى أنهناك العديد من الأزواج يفتقدون الاحترام لبعضهم بعضا. كما شددت على أنالكذب هو الشيء الذي تكرهه في الرجل، وكذلك الشخص المؤذي.
يذكرأن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمروأديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسمالرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التيواجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".
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