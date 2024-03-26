لأول مرة .. السعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

MENAFN - Alghad Newspaper)ونشرت القحطاني الخبر على صفحتها على الانستغرام حيث أظهرت الامتنان والحماس لاختيارها كأول ممثلة للسعودية لمسابقة ملكة جمال الكون 2024.وعلقت القحطاني على منشورها ((هذا إنجاز كبير للسعودية ونحن ندخل الساحة العالمية للجمال والتنوع)).وكتب في منشورها : "قادمة من الرياض، تتمتع القحطاني بخبرة كبيرة كعارضة أزياء، حيث شاركت في العديد من مسابقات ملكة جمال مثل Miss Woman International و Miss Global و Miss Planet International و Miss Arab World.





وتشير مشاركة القحطاني إلى تغيير في الطريقة التي تنظر بها المملكة العربية السعودية إلى الجمال والتمثيل، مما يدل على دعم البلاد المستمر للمرأة وتمكينها على نطاق عالمي.



واستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين في المكسيك، من المتوقع أن يكون حضور القحطاني حدثًا مهمًا لكل من المملكة العربية السعودية ومسرح الملكة الدولي.