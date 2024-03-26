تكية أم علي: 5 آلاف وجبة رمضانية يوميا لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

اعتادت آلاف الأسر الأردنية والمقيمة في المملكة على الاجتماع يوميا في إفطارات "تكية أم علي" الرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل، في أجواء عائلية دافئة، يرافقها تطبيق معايير نوعية وصارمة عكفت التكية على تطويرها سنويا، لضمان مراعاة خصوصية العائلات وتوفير أي تسهيلات مستجدة للمستفيدين من موائد الرحمن التي تقام في مقرها الرئيسي وسط عمّان.



وشهد الأسبوع الثاني من رمضان الحالي زيادة في أعداد المجتمعين على موائد الرحمن، بخلاف الأيام الأولى من الشهر الفضيل، إذ توفر التكية اليوم ما يقارب 5 آلاف وجبة يوميا مع زيادة الأعداد حتى الآن، وفقا للإحصاءات التي حصلت عليها "الغد".



وتعمل التكية على رصد مدى رضا المنتفعين بالوجبات في رمضان، من خلال قسم متخصص، بحسب مصادر مسؤولة في التكية، والذي يعمل على تطوير آلية تنظيم استقبال المنتفعين من خلال عدة إجراءات، من أهمها تأمين وسيلة تنقّل من المدخل الرئيسي لها حتى منطقة الاستقبال لكبار السن بسيارة نقل صغيرة مخصصة لذلك.



كما تعمل التكية وفق منهجية مستدامة شهرية على محاربة الجوع ونقص الغذاء، استنادا إلى مؤشرات ما تحت خط الفقر "الغذائي" (نصف دينار في اليوم للفرد)، وتتعامل مع 22 ألف أسرة منتفعة من الطرود الغذائية في كل محافظات المملكة، يتم تحديث قائمتهم سنويا.



ويعد برنامج موائد الرحمن من البرامج الرئيسية للتكية في رمضان، إلى جانب برنامج الزكاة الذي أطلق هذا العام حاملا شعار "زكاتك بتوصل الأردن وغزة"، والذي يشتمل على إرسال قوافل طرود غذائية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث تم إرسال 5 قوافل أول من أمس السبت.



وعملت التكية على إرسال الدعم والتبرعات إلى غزة منذ العام 2009، إلا أنها خصصت الحملة الرمضانية لهذا العام إلى الأردن وغزة معا، لفتح المجال أمام المتبرعين للتبرع لقطاع غزة، من خلال استقبال زكاة الأموال وتصريفها على شكل طرود غذائية، بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام.



وفي تصريحات رسمية إعلامية سابقة لمدير عام "تكية أم علي" سامر بلقر، أكد أن حملة "زكاتك بتوصل الأردن وغزة" اعتمدت كبرنامج حتى نهاية العام الجاري، حيث يجري إرسال القوافل البرية وكذلك عبر الإنزالات الجوية من خلال القوات المسلحة الأردنية.



وبلغ مجموع ما تم إرساله حتى الآن أكثر من 15 ألف طن من طرود المواد الإغاثية باسم تكية أم علي، بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئة الخيرية، وفقا لبيانات التكية الرسمية.



وشدد بلقر، على أن التزامات العمل الخيري داخل الأردن مستمرة ومتواصلة، حتى مع ظروف الأحداث في غزة، معتبرا أن حملة التبرعات للقطاع هي برنامج وطني.

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