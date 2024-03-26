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سيادة البراغماتية: وأد للروح وكسر للإرادة

3/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. مصون شقير
لقد عرفت الشعوب التي خضعت للاستعمار والاحتلال النضال السلمي كرديف للنضال العسكري، كما عرفته الشعوب الأخرى التي تضامنت مع حروب التحرير والاستقلال التي خاضتها الدول المحتلَة والمستعمرَة، وقد تطورَّت أوجه النضال السلمي عبر التاريخ وعلى النحو الذي نشهده حاليا من معظم شعوب العالم في إطار تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الهمجية التي يشنها عليه الكيان المحتل وبلا هوادة، وقد برزت المقاطعة الاقتصادية كأحد أهم وسائل النضال السلمي المجدية والمؤثرة.
وقد استجابت مجموعات كبيرة من الشعب الأردني كمعظم شعوب العالم وبشكل مشرِّف للدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، فالبعض اختار مقاطعة الشركات الأجنبية التي تدعم دولة الاحتلال معنويا أو ماديا على الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني مسترشدة في ذلك بالمعايير والمعلومات التي وضعتها اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، والبعض الآخر اختار مدخلا أوسع وذلك بمقاطعة أي سلعة تنتجها أي شركة تحمل جنسية أي من الدول التي تدعم الاحتلال، واللافت في هذا السياق أن بعض مالكي المحلات التجارية يتولون وبضمير حي إفهام الزبائن بأن بعض البضائع الموجودة لديهم تعود لشركات تنتجها دولٌ تدعم الكيان المحتل ليترك للزبون حرية الاختيار.
ويدرك الشعب الأردني بأن جميع ما يقدمه من وسائل النضال السلمي لا يمثل إلا جزءا يسيرا مما هو مطلوب منه فعلا في ضوء الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال يوميا ودونما توقف بحق الشعب الفلسطيني وبمباركة شبه دولية لا تعرف أي قيمة إنسانية ولا تعترف بأي مرجعية قانونية، ولكن وعلى قاعدة أضعف الإيمان فإن المقاطعة الاقتصادية بالنسبة لهم تُمثِّل حجر الأساس في هذا النضال السلمي.
وفي خضم هذا الظلام الدامس الذي يلف المشهد الفلسطيني والواقع العربي، ومن شقوق الهدم والردم التي يُسمع من خلالها بكاء الشيوخ وانكسارِهم وأنين الأطفال ألماً وجوعاً وبرداً وعويل النساء ومناشدتهم الضمير العربي بالتدخل لوقف هذه المأساة، يأتي البعض وبمنطق براغماتي محض ليقول لنا بأنه كان من الخطأ تبنّي المقاطعة الاقتصادية لمبررات عديدة أهمها أن أثر هذه المقاطعة محدود وبسيط على الشركات الأم الحاملة للعلامات التجارية العالمية، وأن أضراراً بليغة قد لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع نسب البطالة الناجمة عن إنهاء العديد من الشركات الأردنية (الوكيلة للعلامات التجارية) والمقاطَعَة لعقود عمل الموظفين لديها.
ونود أن نوضح ابتداء بأن تأثير المقاطعة الاقتصادية كان كبيرا ومؤلما على الشركات التي تحمل علامات تجارية عالمية وتمت مقاطعتها في دول عديدة بسبب دعمها للكيان المحتل، بدليل أن بعض هذه الشركات تراجعت عن موقفها الداعم للكيان المحتل، وبعضها الآخر ألغت تعاقداتها معه، كذلك فقد انسحبت بعض هذه الشركات من أسواق بعض الدول العربية نتيجة للخسائر الهائلة التي لحقت بها، كما وأعلن جزء آخر منها ومنذ فترة وجيزة عن هبوط حاد في أسهمها بما يؤثر بشكل جوهري على أرباحها، وهذا ما هو مطلوب على أرض الواقع بأن تشعر هذه الشركات بأن هنالك ثمنا باهظا يُدفع مقابل دعمها للكيان المحتل الذي يرتكب المجازر صباح مساء بحق الأطفال والشباب والنساء والشيوخ دون وازع أو ضمير ويتبجح بارتكاب المزيد كما أنه وبنفس الوقت يؤلم دولة الاحتلال معنويا وماديا.
وعلى صعيد آخر فإن تحميل المواطن الذي أعمل إرادته وانتصر لمبادئه ارتدادات ونتائج المقاطعة على الاقتصاد الوطني موقف لا يستقيم، إذ كان يمكن للشركات الأردنية الوكيلة للعلامات التجارية العالمية تحويل هذه العلامات إلى علامات محلية كما فعلت إحدى الشركات في روسيا على إثر الحرب الروسية الأوكرانية مستخدمة نفس المرافق ونفس البنى التحتية وبحيث كان يمكن لها الاستمرار في نشاطها التجاري والاحتفاظ بكامل القوى العاملة لديها واكتسبت بالإضافة إلى ذلك مركزا معنويا رفيعا في نفوس المواطنين الذين كانوا سيهبون لنجدتها ومؤازرتها باستمرار التعامل معها.
أما وإن هذه الشركات لم تحرك ساكنا وعملت على تسريح الموظفين فقد كان على الوزارات المعنية والمؤسسات ذات الصلة مثل غرف الصناعة والتجارة ونقابة العمال التصدي لموضوع تسريح العمال وذلك بالتدخل ووفقا لأفضل الممارسات في إعادة توزيع الأيدي العاملة في الشركات التي شهدت نموا في الإنتاج نتيجة لجوء المواطنين إلى الإنتاج المحلي وهو الأمر الذي لمسناه نحن كمواطنين في الأسواق.
إن سيادة المنطق البراغماتي المحض وبحيث تكون مرجعية الحكم في تقدير مدى صواب الأفعال والمواقف هي فقط للنتائج والفوائد العملية المتحققة نهج لا يجدي نفعا في الأزمات الحادة كالتي نعيشها اليوم، فالشعب الفلسطيني الشقيق يباد يوميا والقضية الفلسطينية مهددة بالقضاء عليها وبالتالي لا بد من بعض التضحيات ونحن الشعب الذي نسكن على الضفة الأخرى للنهر، كما وأن خطر الكيان المحتل يحيط بنا من كل صوب وما تزال مخططات التهجير نحو وطننا قائمة، وبالتالي لا بد من الاحتكام في مثل هذه الظروف إلى منظومة متكاملة من الأفكار التي تُعلي من قيمة مفهوم النضال التحرري والذي نشتق منه المبادئ والخيارات وأساليب العمل التي تحاكي الضمير أولاً وتحقق المصلحة ثانياً، وهذا يحتاج بالضرورة الى إرادة وهّاجة وروح وثّابة، ولذلك نقول لهؤلاء لا تقتلوا فينا هذه الروح وتلك الإرادة فهي ذخائر سنحتاجها لا محالة في أي مواجهة قادمة وأي كان نوعها مع الكيان المحتل.

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