مذكرة نيابية للمطالبة بتوسيع مظلة العفو العام

وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام إذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.



وعلّق الدغمي "إننا لا ندافع عن القتل ومن يفكر كذلك هو مخطئ".