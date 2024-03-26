مذكرة نيابية للمطالبة بتوسيع مظلة العفو العام
التاريخ
3/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال النائب عبدالكريم الدغمي في جلسة النواب اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام.
وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام إذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.
وعلّق الدغمي "إننا لا ندافع عن القتل ومن يفكر كذلك هو مخطئ".
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