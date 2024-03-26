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مذكرة نيابية للمطالبة بتوسيع مظلة العفو العام

3/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال النائب عبدالكريم الدغمي في جلسة النواب اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام.

وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام إذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.


وعلّق الدغمي "إننا لا ندافع عن القتل ومن يفكر كذلك هو مخطئ".

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