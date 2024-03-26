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الحيصة: تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

3/26/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد أمين عامسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة خلال لقائه عددا كبيرا من مزارعي الاغوارورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه يوم الاثنين في بيت الضيافة في دير علا بحضورمدير مشروع كفاءة المياه WEC التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID فرانك أوبريان ونائبتهرانيا الزعبي ود. محمد شعبان مدير مشروع الحوكمة والطلب ان الزراعة الوطنية وعلىرأسها المزارعين في رأس أولويات سلطة وادي الأردن للنهوض بالزراعة الأردنيةوالقدرة على الوصول الى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير كافةالإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته.
وأشار المهندسالحيصة ان الحكومة تتعامل مع مطالب الاخوة المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنالكل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الادارة والكوادر في سلطة وادي الاردن وقد لمسالمزارعين اثر ذلك حيث سيلمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمهاإدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف التسهيل على الاخوة المزارعينوتمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهاتالملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.

وزاد امين عامسلطة وادي الأردن ان مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الريوتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهمبالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الارشادالزراعي داخل المزرعة، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والابلاغ عناية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم مؤكدا ان سلطة وادي الاردن مستمرة فيتنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة ، منوها الى أهمية مؤازرةومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونهاتصب في مصالح المزارعين جميعا مؤكدا امتنانه للدعم الذي تلقاه وزارته وعامليها منغالبية الاخوة المزارعين.

وشدد على تعزيزكافة الجهود التي تقوم بها كوارد سلطة وادي الأردن واعتماد سياسة الباب المفتوحللتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات مؤكدا ان الموسم المطري الحالي وبحمد اللهمطمئن لتامين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع الاخوة المزارعينوالجمعيات مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلعبه جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين فيتامين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي متطلعا الى مزيد من الجهود التيتحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية.

واعرب المهندسهشام الحيصة عن الشكر والتقدير للدعم الموصول من الوكالة الامريكية للتنميةالدولية من خلال مشروع WEC ومشروع حوكمة قطاع المياه لسلطة وادي الأردن في تنفيذ العديد من المشاريع الهادفةالى رفع كفاءة مياه الري والحد من الفاقد المائي وكذلك تطوير إدارة أنظمة مياهالري وتشغيلها .

وجرى نقاش موسعمع الحضور حيث عبر المزارعين عن ارتياحهملمثل هذه اللقاءات التفاعلية وتثمينهمللجهود التي يبذلها وزير المياه والري وامين عام سلطة وادي الأردن وكافة طواقمالمياه التي تجد حلولا فاعلة وسريعة لعدد من التحديات وتفهم الواقع المائيوالتحديات بما يضمن تطوير الزراعة واضطلاع الزراعة الأردنية بدورها الريادي فيالاقتصاد الوطني.

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