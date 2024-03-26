الحيصة: تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد أمين عامسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة خلال لقائه عددا كبيرا من مزارعي الاغوارورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه يوم الاثنين في بيت الضيافة في دير علا بحضورمدير مشروع كفاءة المياه WEC التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID فرانك أوبريان ونائبتهرانيا الزعبي ود. محمد شعبان مدير مشروع الحوكمة والطلب ان الزراعة الوطنية وعلىرأسها المزارعين في رأس أولويات سلطة وادي الأردن للنهوض بالزراعة الأردنيةوالقدرة على الوصول الى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير كافةالإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته.
وأشار المهندسالحيصة ان الحكومة تتعامل مع مطالب الاخوة المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنالكل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الادارة والكوادر في سلطة وادي الاردن وقد لمسالمزارعين اثر ذلك حيث سيلمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمهاإدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف التسهيل على الاخوة المزارعينوتمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهاتالملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.
وزاد امين عامسلطة وادي الأردن ان مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الريوتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهمبالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الارشادالزراعي داخل المزرعة، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والابلاغ عناية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم مؤكدا ان سلطة وادي الاردن مستمرة فيتنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة ، منوها الى أهمية مؤازرةومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونهاتصب في مصالح المزارعين جميعا مؤكدا امتنانه للدعم الذي تلقاه وزارته وعامليها منغالبية الاخوة المزارعين.
وشدد على تعزيزكافة الجهود التي تقوم بها كوارد سلطة وادي الأردن واعتماد سياسة الباب المفتوحللتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات مؤكدا ان الموسم المطري الحالي وبحمد اللهمطمئن لتامين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع الاخوة المزارعينوالجمعيات مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلعبه جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين فيتامين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي متطلعا الى مزيد من الجهود التيتحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية.
واعرب المهندسهشام الحيصة عن الشكر والتقدير للدعم الموصول من الوكالة الامريكية للتنميةالدولية من خلال مشروع WEC ومشروع حوكمة قطاع المياه لسلطة وادي الأردن في تنفيذ العديد من المشاريع الهادفةالى رفع كفاءة مياه الري والحد من الفاقد المائي وكذلك تطوير إدارة أنظمة مياهالري وتشغيلها .
وجرى نقاش موسعمع الحضور حيث عبر المزارعين عن ارتياحهملمثل هذه اللقاءات التفاعلية وتثمينهمللجهود التي يبذلها وزير المياه والري وامين عام سلطة وادي الأردن وكافة طواقمالمياه التي تجد حلولا فاعلة وسريعة لعدد من التحديات وتفهم الواقع المائيوالتحديات بما يضمن تطوير الزراعة واضطلاع الزراعة الأردنية بدورها الريادي فيالاقتصاد الوطني.
MENAFN26032024000072011014ID1108024162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.