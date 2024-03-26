التربية تعلن جدول امتحانات التوجيهي
التاريخ
3/26/2024 2:36:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جدولامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان العام.
وبحسب الجدول، سيكون أول أيام الامتحانالثلاثاء الموافق 25 حزيران/ يونيو 2024.
أما آخر أيام الامتحان، فسيكون يوم الاثنينالموافق 15 تموز/ يوليو 2024، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسةالثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وتاليا جدول الامتحانات:
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