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التربية تعلن جدول امتحانات التوجيهي

3/26/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جدولامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان العام.
وبحسب الجدول، سيكون أول أيام الامتحانالثلاثاء الموافق 25 حزيران/ يونيو 2024.

أما آخر أيام الامتحان، فسيكون يوم الاثنينالموافق 15 تموز/ يوليو 2024، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسةالثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتاليا جدول الامتحانات:







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