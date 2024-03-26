20 ألف دينار تعويض لعاملة منزل في الأردن.. وهذه قصتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت منظمة "تمكين" للمساعدةالقانونية وحقوق الإنسان بيانا صحفيا حول القرار الصادر عن محكمة استئناف عمانبالحكم بـ20 ألف دينار كتعويض لعاملة منزل تم إيقافها إداريا لثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى قصة العاملة التي حضرت للأردنفي العام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل، وكانت حينها بكرا، ثم تعرضت للاغتصاببالاحتيال على يد مجرمين.
وعلى ضوء ذلك، تشكلت قضية جنائية لدى محكمةالجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب، وعلى إثر ذلك، تم احتجازالعاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/ المفرق بمديريةالأمن العام، وذلك من تاريخ 8/5/2012 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى7/10/2015.
وبقيت العاملة التي تم الحكم لصالحها في السجنلمدة تجاوزت 3 سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني، إذ جاء في قرار محكمة الاستئنافأن قرار المحافظ مخالف "لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياهاالقانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيمايرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغقانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكونالخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"حكمت محكمة استئناف عمان بتعويض قيمته(20,880) دينار لصالح عاملة منزل اندونيسية الجنسية، تم ايقافها اداريا ثلاث سنواتونصف، لتقرر المحكمة الزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة الى وظيفتهما،بتعويض العاملة ماليا ومعنويا، مبينة المحكمة في نص قرارها ان "قرار المحافظمخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياها القانون وما ترتب عليهمن بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنيةعما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، و انه لا يعد فعلالمحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمننطاق المشروعية ".
القرار الذي صدر الشهر الماضي في قضية رفعتهاللعاملة وحدة المساعدة القانونية في "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوقالانسان يعد سابقة قضائية ستؤسس لمراجعة ملف التوقيف الاداري في الاردن بحيث تحدمنه خاصة في الحالات التي لا يراعى فيها احكام قانون منع الجرائم، الذي يستند اليهالحكام الاداريون عادة عند اصدار قرارات التوقيف الاداري.
وكانت "تمكين" وصلت لهذه العاملة منخلال زيارات ميدانية يقوم بها فريق تمكين للسجون ومراكز الاصلاح حيث تم تحويلملفها الى وحدة المساعدة القانونية في "تمكين" التي بدورها رفعت قضيةللعاملة.
وجاء في قرار المحكمة ان المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقريرالخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و 15000 بدل ضرر معنويلما تسبب لها التوقيف الاداري من حرمانهاللعيش بشكل طبيعي ومستقر .
وأضاف قرار الاستئناف: "حضرت العاملة الىالمملكة في عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل .وكان عمرها عند ذلك احدىوعشرون سنة وكانت بكرا . و تعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيثتشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمةالجنايات الكبرى والتي ادانت المغتصبين بجرم الاغتصاب "، و على اثر ذلك تماحتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من ادارة حمايةالاسرة /المفرق بمديرية الامن العام .وذلكمن تاريخ 8/5/2012 "بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/ 2015
وتنص المادة (3) من قانون منع الجرائم رقم 7لسنة 1954 على "إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجودشخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالكأسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغةالمدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كانلديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغةالمدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدةالتي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة 1_كل من وجد في مكان عامأو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة علىارتكابه 2_ كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتادحماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها3_ كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
العاملة التي تم الحكم لصالحها بقيت في السجنلمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف دون مسوغ قانوني، حيث استندت محكمة الاستئناف الىقرار محكمة التمييز في ذات الدعوى و الذيجاء فيه:"فان المدعية عند صدور قرار محافظ المفرق كانت ضحية و مجني عليها، ولم تتحقق بها اي صفةمن صفات اصناف الاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات بحقهم و الوارد ذكرها علىسبيل الحصر في المادة (3) من قانون منع الجرائم حيث لم توجد المدعية في مكان اوظروف توحي بأنها على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه ولم يثبت كذلكاعتيادها او ارتكابها لأي جرم وكذلك لم ترد بينة على ان وجودها طليقة بلا كفالةفيه خطراً على الناس، اي لم تتحقق بالمدعية اي من الحالات المحددة حصرا لفئةالاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم بحقهم".
واضاف قرار محكمة الاستئناف:"وعلى اثرذلك، فان قرار المحافظ مخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياهاالقانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات و نصف يعد خطأ جسيمايرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغقانوني ، و انه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق ،لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية ".
العاملة، ومن خلال وحدة المساعدة القانونية في"تمكين"للمساعدة القانونية وحقوق الانسان اقامت دعوى صلحية حقوقية لدى محمكة صلح حقوق عمان ضد الجهات التي تسببت بطريقة اوبأخرى باحتجازها، مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء احتجازها مدةتتجاوز ثلاث سنوات ونصف دون وجه حق، ومنثم تحولت الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان بعد احالتها في 3/11/2020 كون قيمة التعويض تزيد عن 10000 دينار مما يجعلاختصاص النظر في الدعوى لمحكمة بداية حقوق عمان.
المديرة التنفيذية ل"تمكين" لنداالكلش رحبت بقرار محمكة الاستئناف، واكدت على ضرورة وقف العمل بقانون منع الجرائم،واقتصار التوقيف على السلطة القضائية فقط، مؤكدة ان حكم محكمة الاستئناف بتعويضالعاملة سيؤسس لقرارات اخرى من هذا النوع حيث تعتبر "تمكين" هذه القضيةوالحكم الذي صدر بها قضية استراتيجية ستعيد النظر بملف التوقيف الاداري في الاردن،وستلقي الضوء من جديد على قانون منع الجرائم وكيفية تطبيقه على ارض الواقع، فضلاعن التكاليف المالية الكبيرة على خزينة الدولة جراء توقيف اعداد كبيرة في السجونومراكز الاصلاح.
وقالت كلش:" إنّ الاحتجاز الإداري يعد انتهاكًا للحق في الحرية الشخصية، في ظلاستمرار السلطة التنفيذية من خلال الحكّام الإداريين وقراراتهم بممارسة صلاحيةواسعة بالتوقيف الإداري، رغم ان الدستور الاردني ينص على ان الحرية الشخصية مصونة، وان كل اعتداءعلى الحقوق والحريات العامةهي جريمة يعاقب عليها القانون كما كفلت الاتفاقيات الدولية الحرية والامان وعدمتوقيف اي شخص تعسفاً، فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انهلكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه و بأنه لا يجوز توقيف احد او اعتقالهتعسفا،ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون، كما يتوجب إبلاغأي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمةتوجه إليه، كما انه لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول علىتعويض"
وتشير تصريحات صحفية سابقة لوزير الداخلية انمراكز الاصلاح والتأهيل استقبلت حتى نهاية عام 2023 ما يقارب 21 الف و500 نزيل بنسبة إشغال 109%،حيث أن الطاقة الاستيعابية في هذه المراكزنحو 13 ألفًا و500 نزيل، فيما يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل 6214 موقوفًاقضائيًا، و1772 إداريًا منهم حوالي 300 موقوف إداري متعلقة قضيتهم بالأتاوات و 800تم الافراج عنهم ، و13 ألفًا و245 إصلاحيًا.
فيما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية للنزيل الواحدفي مراكز الإصلاح والتأهيل نجد أنها تبلغنحو 750 دينارًا شهريًا ، ما يقارب 9000 دينارًا سنويًا، وفقًا لبيانات مديرية الأمن العام، ما يعني أنكلفة التوقيف الإداري للموقوف ليوم واحد تقدر بحوالي (25) دينارًا.
على سبيل المثال تصل تكلفة 21 ألف نزيل نحو15.7 مليون دينارًا شهريًا ، بواقع 189 مليون دينارًا سنويًا، مع ذلكفإن عمليات التوقيف الإداري لا تزالمستمرة دون وجود أسباب واضحة، هذا يعني أنزيادة حالات التوقيف الإداري سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام على السجون.
بخصوص العاملة التي حكمت لصالحها محمكةالاستئناف بتعويضها جراء نسيانها ثلاث سنوات ونصف في السجن، تشير كلش الى ان هذهالعاملة وحدها واستنادا الى حسابات مديرية الامن العام كلف وجودها في السجن خزينةالدولة (31,500)دينارا. ما يؤشر على المبالغ الكبيرة التي تتكبدها الدولة نتيجةملف التوقيف الاداري.
فيما يتعلق بتوقيف العمال/ات المهاجرين/اتإداريًا، يقوم مركز تمكين خلال عمله بتنفيذ زيارات إلى مراكز الاصلاح والتأهيللمقابلة العمال/ات الموقوفين/ات، إداريًا حيث بلغ عدد المقابلات من العام 2012 حتىشهر حزيران من العام 2023 (409) مقابلة.
وبمقابلة (409) موقوفًا إداريًا من العمالالمهاجرين أفادوا بعدم معرفتهم سبب توقيفهم أو بحقهم بالاستعانة بمحامي، كما لاتتوافر الترجمة عند مقابلة الموقوفين، أما فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين فلم يبلّغعن أي معاملة غير إنسانية أو أي نوع من التعذيب داخل أماكن الاحتجاز إلا أن بعض المهاجرات أبلغن عن إجبارهن علىتنظيف المراكز الأمنية عند احتجازهن، وفيما يتعلق بمدد التوقيف كانت تتراوح بين الشهر و أكثر من سنتين".
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