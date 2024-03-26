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20 ألف دينار تعويض لعاملة منزل في الأردن.. وهذه قصتها

3/26/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت منظمة "تمكين" للمساعدةالقانونية وحقوق الإنسان بيانا صحفيا حول القرار الصادر عن محكمة استئناف عمانبالحكم بـ20 ألف دينار كتعويض لعاملة منزل تم إيقافها إداريا لثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى قصة العاملة التي حضرت للأردنفي العام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل، وكانت حينها بكرا، ثم تعرضت للاغتصاببالاحتيال على يد مجرمين.

وعلى ضوء ذلك، تشكلت قضية جنائية لدى محكمةالجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب، وعلى إثر ذلك، تم احتجازالعاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/ المفرق بمديريةالأمن العام، وذلك من تاريخ 8/5/2012 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى7/10/2015.

وبقيت العاملة التي تم الحكم لصالحها في السجنلمدة تجاوزت 3 سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني، إذ جاء في قرار محكمة الاستئنافأن قرار المحافظ مخالف "لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياهاالقانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيمايرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغقانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكونالخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية".

وتاليا نص البيان بالكامل:

"حكمت محكمة استئناف عمان بتعويض قيمته(20,880) دينار لصالح عاملة منزل اندونيسية الجنسية، تم ايقافها اداريا ثلاث سنواتونصف، لتقرر المحكمة الزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة الى وظيفتهما،بتعويض العاملة ماليا ومعنويا، مبينة المحكمة في نص قرارها ان "قرار المحافظمخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياها القانون وما ترتب عليهمن بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنيةعما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، و انه لا يعد فعلالمحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمننطاق المشروعية ".

القرار الذي صدر الشهر الماضي في قضية رفعتهاللعاملة وحدة المساعدة القانونية في "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوقالانسان يعد سابقة قضائية ستؤسس لمراجعة ملف التوقيف الاداري في الاردن بحيث تحدمنه خاصة في الحالات التي لا يراعى فيها احكام قانون منع الجرائم، الذي يستند اليهالحكام الاداريون عادة عند اصدار قرارات التوقيف الاداري.

وكانت "تمكين" وصلت لهذه العاملة منخلال زيارات ميدانية يقوم بها فريق تمكين للسجون ومراكز الاصلاح حيث تم تحويلملفها الى وحدة المساعدة القانونية في "تمكين" التي بدورها رفعت قضيةللعاملة.

وجاء في قرار المحكمة ان المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقريرالخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و 15000 بدل ضرر معنويلما تسبب لها التوقيف الاداري من حرمانهاللعيش بشكل طبيعي ومستقر .

وأضاف قرار الاستئناف: "حضرت العاملة الىالمملكة في عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل .وكان عمرها عند ذلك احدىوعشرون سنة وكانت بكرا . و تعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيثتشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمةالجنايات الكبرى والتي ادانت المغتصبين بجرم الاغتصاب "، و على اثر ذلك تماحتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من ادارة حمايةالاسرة /المفرق بمديرية الامن العام .وذلكمن تاريخ 8/5/2012 "بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/ 2015

وتنص المادة (3) من قانون منع الجرائم رقم 7لسنة 1954 على "إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجودشخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالكأسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغةالمدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كانلديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغةالمدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدةالتي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة 1_كل من وجد في مكان عامأو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة علىارتكابه 2_ كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتادحماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها3_ كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".

العاملة التي تم الحكم لصالحها بقيت في السجنلمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف دون مسوغ قانوني، حيث استندت محكمة الاستئناف الىقرار محكمة التمييز في ذات الدعوى و الذيجاء فيه:"فان المدعية عند صدور قرار محافظ المفرق كانت ضحية و مجني عليها، ولم تتحقق بها اي صفةمن صفات اصناف الاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات بحقهم و الوارد ذكرها علىسبيل الحصر في المادة (3) من قانون منع الجرائم حيث لم توجد المدعية في مكان اوظروف توحي بأنها على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه ولم يثبت كذلكاعتيادها او ارتكابها لأي جرم وكذلك لم ترد بينة على ان وجودها طليقة بلا كفالةفيه خطراً على الناس، اي لم تتحقق بالمدعية اي من الحالات المحددة حصرا لفئةالاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم بحقهم".

واضاف قرار محكمة الاستئناف:"وعلى اثرذلك، فان قرار المحافظ مخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياهاالقانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات و نصف يعد خطأ جسيمايرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغقانوني ، و انه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق ،لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية ".

العاملة، ومن خلال وحدة المساعدة القانونية في"تمكين"للمساعدة القانونية وحقوق الانسان اقامت دعوى صلحية حقوقية لدى محمكة صلح حقوق عمان ضد الجهات التي تسببت بطريقة اوبأخرى باحتجازها، مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء احتجازها مدةتتجاوز ثلاث سنوات ونصف دون وجه حق، ومنثم تحولت الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان بعد احالتها في 3/11/2020 كون قيمة التعويض تزيد عن 10000 دينار مما يجعلاختصاص النظر في الدعوى لمحكمة بداية حقوق عمان.

المديرة التنفيذية ل"تمكين" لنداالكلش رحبت بقرار محمكة الاستئناف، واكدت على ضرورة وقف العمل بقانون منع الجرائم،واقتصار التوقيف على السلطة القضائية فقط، مؤكدة ان حكم محكمة الاستئناف بتعويضالعاملة سيؤسس لقرارات اخرى من هذا النوع حيث تعتبر "تمكين" هذه القضيةوالحكم الذي صدر بها قضية استراتيجية ستعيد النظر بملف التوقيف الاداري في الاردن،وستلقي الضوء من جديد على قانون منع الجرائم وكيفية تطبيقه على ارض الواقع، فضلاعن التكاليف المالية الكبيرة على خزينة الدولة جراء توقيف اعداد كبيرة في السجونومراكز الاصلاح.

وقالت كلش:" إنّ الاحتجاز الإداري يعد انتهاكًا للحق في الحرية الشخصية، في ظلاستمرار السلطة التنفيذية من خلال الحكّام الإداريين وقراراتهم بممارسة صلاحيةواسعة بالتوقيف الإداري، رغم ان الدستور الاردني ينص على ان الحرية الشخصية مصونة، وان كل اعتداءعلى الحقوق والحريات العامةهي جريمة يعاقب عليها القانون كما كفلت الاتفاقيات الدولية الحرية والامان وعدمتوقيف اي شخص تعسفاً، فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انهلكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه و بأنه لا يجوز توقيف احد او اعتقالهتعسفا،ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون، كما يتوجب إبلاغأي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمةتوجه إليه، كما انه لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول علىتعويض"

وتشير تصريحات صحفية سابقة لوزير الداخلية انمراكز الاصلاح والتأهيل استقبلت حتى نهاية عام 2023 ما يقارب 21 الف و500 نزيل بنسبة إشغال 109%،حيث أن الطاقة الاستيعابية في هذه المراكزنحو 13 ألفًا و500 نزيل، فيما يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل 6214 موقوفًاقضائيًا، و1772 إداريًا منهم حوالي 300 موقوف إداري متعلقة قضيتهم بالأتاوات و 800تم الافراج عنهم ، و13 ألفًا و245 إصلاحيًا.

فيما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية للنزيل الواحدفي مراكز الإصلاح والتأهيل نجد أنها تبلغنحو 750 دينارًا شهريًا ، ما يقارب 9000 دينارًا سنويًا، وفقًا لبيانات مديرية الأمن العام، ما يعني أنكلفة التوقيف الإداري للموقوف ليوم واحد تقدر بحوالي (25) دينارًا.

على سبيل المثال تصل تكلفة 21 ألف نزيل نحو15.7 مليون دينارًا شهريًا ، بواقع 189 مليون دينارًا سنويًا، مع ذلكفإن عمليات التوقيف الإداري لا تزالمستمرة دون وجود أسباب واضحة، هذا يعني أنزيادة حالات التوقيف الإداري سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام على السجون.

بخصوص العاملة التي حكمت لصالحها محمكةالاستئناف بتعويضها جراء نسيانها ثلاث سنوات ونصف في السجن، تشير كلش الى ان هذهالعاملة وحدها واستنادا الى حسابات مديرية الامن العام كلف وجودها في السجن خزينةالدولة (31,500)دينارا. ما يؤشر على المبالغ الكبيرة التي تتكبدها الدولة نتيجةملف التوقيف الاداري.

فيما يتعلق بتوقيف العمال/ات المهاجرين/اتإداريًا، يقوم مركز تمكين خلال عمله بتنفيذ زيارات إلى مراكز الاصلاح والتأهيللمقابلة العمال/ات الموقوفين/ات، إداريًا حيث بلغ عدد المقابلات من العام 2012 حتىشهر حزيران من العام 2023 (409) مقابلة.

وبمقابلة (409) موقوفًا إداريًا من العمالالمهاجرين أفادوا بعدم معرفتهم سبب توقيفهم أو بحقهم بالاستعانة بمحامي، كما لاتتوافر الترجمة عند مقابلة الموقوفين، أما فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين فلم يبلّغعن أي معاملة غير إنسانية أو أي نوع من التعذيب داخل أماكن الاحتجاز إلا أن بعض المهاجرات أبلغن عن إجبارهن علىتنظيف المراكز الأمنية عند احتجازهن، وفيما يتعلق بمدد التوقيف كانت تتراوح بين الشهر و أكثر من سنتين".

MENAFN26032024000072011014ID1108024158

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